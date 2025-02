Η Cynthia Erivo θα υποδυθεί τον Ιησού Χριστό στο θέατρο

Η ταλαντούχα ηθοποιός και τραγουδίστρια Cynthia Erivo θα πρωταγωνιστήσει ως Ιησούς Χριστός σε μια νέα παραγωγή του “Jesus Christ Superstar”.

Η Cynthia Erivo, αναμφίβολα μίας από τις πολυσυζημένες ηθοποιούς του Χόλιγουντ μετά τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στην ταινία «Wicked», ανακοινώθηκε ότι θα υποδυθεί τον Ιησού Χριστό στο νέο θεατρικό ανέβασμα του μιούζικαλ “Jesus Christ Superstar” των Andrew Lloyd Webber και Tim Rice.

Την είδηση μετέδωσε το Variety, ενώ αργότερα, σε ανάρτησή της στο Instagram, η 38χρονη σήμερα Erivo έγραψε: «Απλά, θα είμαι λίγο απασχολημένη αυτό το καλοκαίρι… δεν μπορώ να περιμένω».

Instagram / @Cynthia Erivo

Σημειώνεται ότι η ηθοποιός είχε ήδη υποδυθεί τη Μαρία Μαγδαληνή σε μια αποκλειστικά γυναικεία εκδοχή του «Jesus Christ Superstar» το 2020, με τον Morgan James να αναλαμβάνει τον ρόλο του Ιησού.

Η νέα θεατρική παράσταση θα ανέβει σύμφωνα με πληροφορίες στο Hollywood Bowl μεταξύ 1 και 3 Αυγούστου.

Για τον ρόλο της ως “κακιά” μάγισσα της Δύσης Elphaba στο Wicked, η Erivo έλαβε φέτος υποψηφιότητα για το Όσκαρ α’ γυναικείο ρόλου.

Μπορείτε να ακούσετε εδώ την Erivo να ερμηνεύει την μπαλάντα της Μαρίας Μαγδαληνής “I don’t know how to love him“: