Ο αλχημιστής του βλέμματος, Robert Lepage, στο Εθνικό Θέατρο

Την Πέμπτη 25 Μαΐου στις 19.00 θα πραγματοποιηθεί η δημόσια συζήτηση «Το έργο και η μέθοδος του Robert Lepage» στην Κεντρική Σκηνή του Εθνικού Θεάτρου στο Κτήριο Τσίλλερ. Ο διεθνώς καταξιωμένος Καναδός δημιουργός του θεάτρου και μέντορας της Rolex, Robert Lepage θα μιλήσει για το έργο του σε μια μοναδική συζήτηση που συντονίζει η Κάτια Αρφαρά, Επίκουρη Καθηγήτρια Θεάτρου και Επιτελεστικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο της Ν.Υόρκης στο Άμπου Ντάμπι και Επιμελήτρια.

Λίγα λόγια για τον Robert Lepage

Μάγος της σκηνής, αλχημιστής του βλέμματος, δεινός storyteller, o σκηνοθέτης, ηθοποιός και συγγραφέας Ρομπέρ Λεπάζ ενσωματώνει στις δημιουργίες του τις κατακτήσεις των νέων τεχνολογιών, φτιάχνοντας ένα θέατρο ποιητικό, ηλεκτροφόρο, συγκινητικό, όπου όλα τα μέσα υπηρετούν μοναδικά την ανάγκη μας να ακούμε ιστορίες. Η διεθνής κριτική έχει αποθεώσει το πρωτότυπο, σύγχρονο και μοναδικό έργο του που ξεπερνά τα σύνορα και αμφισβητεί κάθε φορά τα πρότυπα της σκηνικής γραφής.

Το διορατικό πνεύμα του Robert Lepage και η θέλησή του για δημιουργία τον οδήγησαν να προωθήσει και να υλοποιήσει την κατασκευή του θεάτρου Le Diamant στο κέντρο του Κεμπέκ. Αυτός ο νέος και μοναδικός χώρος πολιτισμού εγκαινιάστηκε το 2019, με σκοπό να αποτελέσει σημείο συνάντησης του κοινού, νεοεμφανιζόμενων καλλιτεχνών και δημιουργών από κάθε κοινωνικό στρώμα.

Ο Robert Lepage υπήρξε μέντορας του Matías Umpierrez την περίοδο 2016−2017.

Λίγα λόγια για την Κάτια Αρφαρά

Η Κάτια Αρφαρά είναι Επίκουρη Καθηγήτρια Θεάτρου και Επιτελεστικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης στο Άμπου Ντάμπι, καθώς και επιμελήτρια. Η έρευνά της και τα επιμελητικά και διδακτικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στην περφόρμανς και στην πολιτική στον Παγκόσμιο Νότο, τις μετα-αποικιακές δραματουργίες, τη μετανάστευση και τη δημόσια τέχνη. Ως Καλλιτεχνική Διευθύντρια και Επιμελήτρια Θεάτρου και Χορού στη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών του Ιδρύματος Ωνάση (2009-2019), η Δρ. Αρφαρά εισήγαγε και επιμελήθηκε διάφορα δημόσια προγράμματα και δια-καλλιτεχνικά φεστιβάλ στο μεταίχμιο της τέχνης, της επιστήμης και της πολιτικής πρακτικής, όπως το site-specific Fast Forward Festival. Κείμενά της έχουν δημοσιευθεί στο TDR: The Drama Review, Theatre Research International, Contemporary Theatre Review και Performance Research. Έχει συγγράψει το βιβλίο Théâtralités contemporaines και έχει συνεπιμεληθεί τους συλλογικούς τόμους lntermedial Performance και Politics in the Public Sphere.

Info

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στα αγγλικά με διαθέσιμη ελληνική μετάφραση.

H είσοδος θα είναι ελεύθερη με δελτία εισόδου που θα διατίθενται από την Τετάρτη 17/5 έως και Πέμπτη 25/5 (εκτός Δευτέρας και Τρίτης) στα ταμεία του κτηρίου Τσίλλερ από 10:00 έως 20:00.

Θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας

Πληροφορίες: 210.5288170-171

H εκδήλωση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του «Φεστιβάλ Τεχνών Rolex: Γιορτάζοντας 20 χρόνια mentoring» που θα πραγματοποιηθεί από 22 έως 28 Μαΐου 2023 σε πολλούς χώρους σε ολόκληρη την Αθήνα, για να σηματοδοτήσει την 20ή επέτειο του Προγράμματος Rolex για την καλλιτεχνική καθοδήγηση. Το πρόγραμμα αυτό δίνει τη μοναδική ευκαιρία σε νέους και πολλά υποσχόμενους καλλιτέχνες από τον χώρο του θεάτρου, της μουσικής, του χορού, του κινηματογράφου, της αρχιτεκτονικής, των εικαστικών και της λογοτεχνίας να έρθουν σε δημιουργική αλληλεπίδραση με αναγνωρισμένους στον τομέα τους διεθνείς καλλιτέχνες. Για πρώτη φορά η Rolex επιλέγει την Αθήνα για να αναδείξει, σε μια τριήμερη γιορτή, τα επιτεύγματα και τις δημιουργικές σχέσεις ανάμεσα σε προστατευόμενους και μέντορες του Προγράμματος –που ξεπερνούν τους 60–, μέσα από παραστάσεις, εκθέσεις, αναγνώσεις, προβολές, εγκαταστάσεις και συζητήσεις.

Μπορείτε να δείτε εδώ το αναλυτικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ Τεχνών Rolex εδώ

Το πρόγραμμα των προ-φεστιβαλικών εκδηλώσεων (22-25 Μαΐου) βρίσκεται εδώ

