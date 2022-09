Θέατρο Μπέλλος: Ένα ιστορικό θέατρο επαναλειτουργεί με όχημα την ομάδα και την ελληνική δραματουργία

Ένα όνειρο που γίνεται πραγματικότητα και μία αξιοθαύμαστη προσπάθεια μίας νέας ταλαντούχας ομάδας, της The Young Quill, να “δώσει” ισχυρό στίγμα στη θεατρική Αθήνα συνιστά η επαναλειτουργία του ιστορικού θεάτρου Μπέλλος.

Ένα θέατρο που αποτελούσε καλλιτεχνικό μυστήριο για την περιοχή της Πλάκας, καθώς βρίσκεται στην οδό Κέκροπος 1 και τόσα χρόνια παρέμενε κλειστό. Η έκπληξη μας ήταν μεγάλη όταν κατεβήκαμε τα σκαλιά του. Στο βάθος ένα μικρό μπαρ και αριστερά ένα μικρό ζεστό - και πλήρως ανακαινισμένο- αμφιθέατρο με μία όμορφη σκηνή στη μέση.

Εκεί μας υποδέχθηκε συγκινημένη η ομάδα The Young Quill και μας μίλησε για αυτό της το θεατρικό εγχείρημα που ο πυρήνας του είναι αμιγώς ομαδικός και αυτή την πρώτη χρονιά στηρίζεται στη ελληνική δραματουργία και στη σύγχρονη ελληνική μουσική παράδοση. Δίπλα της δύο άλλες πολύ σημαντικές ελληνικές θεατρικές ομάδες: Η bijoux de kant που με τη λοξή ματιά της στα ελληνικά κείμενα πάντα εκπλήσει και γίνεται αντικείμενο συζήτησης και η 4Frontal που μας απασχολεί διαρκώς από το 2009 που δημιουργήθηκε με τις παραστάσεις της. Και ο Γιάννης Σκουρλέτης (bijoux de kant) και ο Θανάσης Ζερίτης με τη Νεφέλη Μαϊστράλη (4Frontal) δήλωσαν ενθουσιασμένοι για τη συνεργασία τους με την ομάδα The Young Quill και τόνισαν πόσο σημαντικό είναι να βγαίνουν μπροστά οι ομάδες και όχι τα άτομα.

«Η εμπλοκή μας με την επαναλειτουργία του Θεάτρου Μπέλλος ήταν ένα από τα όνειρα της ομάδας μας, που πραγματοποιήθηκε απρόσμενα και νωρίτερα από ότι και εμείς οι ίδιοι προσδοκούσαμε. Ευχαριστούμε από καρδιάς τον Γιώργο Μπέλλο για την εμπιστοσύνη που μας έδειξε και την υποστήριξη του.

Ευελπιστούμε το Θέατρο Μπέλλος να αποτελέσει ένα χώρο δημιουργικής συνύπαρξης και θεατρικής άνθισης. Στρέφουμε το ενδιαφέρον μας στη φιλοξενία και τη στήριξη θεατρικών ομάδων.

Στόχος μας είναι ο καλλιτεχνικός προγραμματισμός του θεάτρου, σε ετήσια βάση, να σχεδιάζεται με γνώμονα έναν κεντρικό θεματικό άξονα, που θα αφορά σε όλες τις παραστάσεις και τις δράσεις του χώρου. Σκοπός είναι η δημιουργία ενός κοινού θεματικού πυρήνα, ο οποίος θα ενισχύσει τον διάλογο μεταξύ όλων των επιμέρους καλλιτεχνικών ομάδων που θα συνυπάρχουν στο χώρο.

Για την φετινή καλλιτεχνική σεζόν εστιάζουμε στην ελληνική δραματουργία και στη σύγχρονη ελληνική μουσική παράδοση. Η επιλογή αυτή έγινε προκειμένου να τιμήσουμε την καλλιτεχνική πορεία του θεάτρου, η οποία ήταν αδιάρρηκτα συνδεδεμένη με τη σύγχρονη ελληνική δραματουργία της τότε εποχής», είπε χαρακτηριστικά η Αικατερίνη Παπαγεωργίου, ιδρυτικό μέλος της ομάδας στη συνέντευξη Τύπου του θεάτρου.

Τι θα δούμε στη σκηνή του

«Το Μαύρο Ταξίδι» της bijoux de kant ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο καλλιτεχνικός προγραμματισμός του θεάτρου που σηκώνει αυλαία με το «Το Μαύρο Ταξίδι» της bijoux de kant στις 12 Οκτωβρίου. Πρόκειται για την αληθινή μαρτυρία ενός νεαρού Έλληνα που στρατολογήθηκε για να συμμετάσχει στην Μικρασιατική Εκστρατεία. Η bijoux de kant μιλά για τις ζωτικές ανάγκες, την πείνα, τη δίψα, αλλά και για τη σκληρότητα που φυτεύει ο πόλεμος στις ψυχές όλων των ανθρώπων, ανεξαρτήτως εθνικότητας. Μιλά για τον διωγμό, την προσφυγιά και τη νέα πολιτιστική ταυτότητα του ελλαδικού χώρου.

Σκηνοθετεί ο Γιάννης Σκουρλέτης και παίζουν οι: Θανάσης Δόβρης, Βασίλης Μηλιώνης και η μουσικός Θεοδώρα Αθανασίου ( Ημερομηνίες: 12, 13, 14, 15, 16 Οκτωβρίου 2022 /Ώρα Έναρξης: 21:00, Κυριακή 20:30/Διάρκεια παράστασης: 75 λεπτά)

The Young Quill και «Η νύχτα των μυστικών» του Άκη Δήμου ELINA GIOUNANLI/NOPHOTO.GR

Στις 21 Οκτωβρίου τη σκυτάλη παίρνει η ομάδα The Young Quill και «Η νύχτα των μυστικών» του Άκη Δήμου, ένα σύγχρονο έργο που πραγματεύεται με ρεαλισμό αλλά και με έναν ιδιαίτερο και αλληγορικό τρόπο, την έννοια της κακοποίησης σε όλα τα επίπεδα μιας σχέσης και σε όλες της τις εκφάνσεις.

Η σκηνοθέτις Αικατερίνη Παπαγεωργίου τονίζει: Ο Ζαν Ζενέ έγραψε ότι “το τσίρκο είναι το μέρος που μεταμορφώνει τη σκόνη σε χρυσόσκονη” και αυτό ακριβώς είναι που επιτυγχάνει ο Άκης Δήμου στη “Νύχτα των μυστικών”. Μέσα, λοιπόν, σε μια νυχτερινή χίμαιρα, η παράσταση μάς εκθέτει στην σκληρότητα του ανθρώπου, τη δίνη της υπαρξιακής αναζήτησης, την εξουσία της πατριαρχίας και εν τέλει την αδυναμία του ανθρώπου να ταυτιστεί με την έννοια του “μαζί”.

Πρωταγωνιστούν (κατά σειρά εμφάνισης): Ορέστης Τζιόβας, Τάσος Λέκκας, Αλέξανδρος Βάρθης, Ελίζα Σκολίδη, Εριφύλη Κιτζόγλου, Γιώργος Μαρτίνος. (Ημέρες και ώρες παραστάσεων: Παρασκευή 20:30, Σάββατο 18:30 & 21:00, Κυριακή 19:00)

Η Ομάδα 4Frontal επιστρέφει με τους «Αριστερόχειρες» της Νεφέλης Μαϊστράλη, ELINA GIOUNANLI/NOPHOTO.GR

Τη Δευτέρα 7 Νοεμβρίου η Ομάδα 4Frontal επιστρέφει με τους «Αριστερόχειρες» της Νεφέλης Μαϊστράλη, μια παράσταση που παρουσιάστηκε πέρσι στη σκηνή Ωμέγα του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά.

Το έργο αντλεί την έμπνευσή του από τις «Παιδοπόλεις», τα αμφιλεγόμενα ιδρύματα που ίδρυσε η Βασίλισσα Φρειδερίκη κατά τη διάρκεια του Εμφύλιου πολέμου καθώς και από ιστορικά γεγονότα εκείνης της περιόδου που διαμόρφωσαν την σύγχρονη ελληνική πολιτική πραγματικότητα.

Σκηνοθετεί ο Θανάσης Ζερίτης και παίζουν οι: Ελένη Βλάχου, Τάσος Δημητρόπουλος, Χάρης Κρεμμύδας, Νεφέλη Μαϊστράλη, Πάνος Τοψίδης (Ακούγεται ο Σταύρος Γιαννουλάδης και η Ευαγγελία Καρακατσάνη)/ Ημέρες και ώρες παραστάσεων: Δευτέρα και Τρίτη στις 21:00

Ο Γιάννης Χριστοδουλόπουλος υποδέχεται την Ελπίδα στην σκηνή του θεάτρου Μπέλλος

Από την Τετάρτη 23 Νοεμβρίου, ο Γιάννης Χριστοδουλόπουλος υποδέχεται την Ελπίδα στην σκηνή του θεάτρου Μπέλλος και μαζί μάς ταξιδεύουν στην ατμόσφαιρα των παλιών μπουάτ της Πλάκας που συναντούν το σήμερα με τη μουσική παράσταση “Τοποθεσία Πλάκα”.

Θα ακούσουμε μερικά από τα πιο αγαπημένα και διαχρονικά τραγούδια που έχει στις «αποσκευές» του μέχρι σήμερα ο Γιάννης Χριστοδουλόπουλος, με τον ίδιο να τα ερμηνεύει στο πιάνο του. Στην παράσταση ηχούν απρόσμενες διασκευές μεγάλων κλασσικών ελληνικών τραγουδιών και φυσικά όλες οι διαχρονικές επιτυχίες της Ελπίδας, η οποία θα μας συνεπάρει με την αναλλοίωτη φωνή της. Το μουσικό σχήμα συμπληρώνουν η Χριστίνα Κωστέα στο τραγούδι και η Έφη Λεωνίδα σε ρόλο πολυμουσικού.

Η «Ειρήνη» του Αριστοφάνη σε διασκευή για παιδιά και εφήβους ELINA GIOUNANLI/NOPHOTO.GR

Στην παιδική σκηνή του θεάτρου τις Κυριακές (από 5/11) ο Άθως Δανέλλης θα δίνει μοναδικές παραστάσεις Καραγκιόζη, ενώ τα Σαββατοκύριακα (από 12 Νοεμβρίου) θα παρουσιάζεται η «Ειρήνη» του Αριστοφάνη σε διασκευή για παιδιά και εφήβους σε σκηνοθεσία της Αικατερίνης Παπαγεωργίου. Από τον Ιανουάριο 2023 θα προβάλλεται για σχολεία στη σκηνή του θεάτρου Μπέλλος η μεγάλη μήκους ταινία animation «Καραγκιόζης The Movie»

«Θεατροπαιδαγωγικές δράσεις»: Το θέατρο Μπέλλος ανοίγει τις πόρτες του και προσκαλεί τους μικρούς του φίλους στο θεατρικό του εργαστήρι κάθε Πέμπτη απόγευμα 17:00 – 19:00 από 3 Νοεμβρίου 2022 μέχρι Μάρτιο 2023

Το θεατρικό εργαστήρι του θεάτρου Μπέλλος πραγματοποιείται σε τρεις κύκλους και απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 6-10 ετών. Υπεύθυνη του εργαστηρίου είναι η θεατρολόγος, μουσικός και ιστορικός Αγγελική Χατζή.

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ: Το θέατρο Μπέλλος αφιερώνει την περίοδο Απρίλιος – Ιούνιος 2023 σε διεθνείς συνεργασίες με θεατρικές ομάδες και εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού. Το θέατρο θα φιλοξενήσει δράσεις με σπουδαστές και καθηγητές από το Royal Central School of Speech and Drama και το Royal Holloway University of London.

Παράλληλα θα πραγματοποιηθούν συνεργασίες σε πλαίσιο workshop και work in progress παραστάσεων με καλλιτέχνες από τις ομάδες Babel Theatre Company και Fourth Monkey Ensemble.

Πρόδρομος των δράσεων αυτών θα αποτελέσει η παράσταση του Παναγιώτη Λιαρόπουλου «Διά μίαν ανάμνησιν». Στην παράσταση θα βρεθούν, για να συν-δημιουργήσουν, Έλληνες και ξένοι ηθοποιοί από τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία και την Αλβανία. Η παράσταση πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Creative Europe. Το αναλυτικό πρόγραμμα θα ανακοινωθεί σύντομα.

