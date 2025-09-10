Το Δημοτικό Θεατρο Πειραιά γιορτάζει τα 130 του χρόνια με ένα εντυπωσακό ρεπερτόριο

Με αφορμή τα 130 χρόνια του, το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά παρουσιάζει για τη σεζόν 2025-2026 ένα πλούσιο πρόγραμμα με μεγάλες παραγωγές, ιστορικές εκδηλώσεις και σύγχρονα έργα που αναδεικνύουν τον πολιτισμό της πόλης.

Σε κλίμα γιορτής και συγκίνησης για τα 130 χρόνια λειτουργίας του, με αισιοδοξία και όραμα για το μέλλον, παρουσιάστηκε το καλλιτεχνικό πρόγραμμα του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά για τη σεζόν 2025-2026, σε μία κατάμεστη Κεντρική Σκηνή.

Σε μια χρονιά που σηματοδοτείται από την επέτειο του εμβληματικού θεάτρου, το νέο πρόγραμμα συνδυάζει τρεις άξονες με ξεχωριστή δυναμική. Το πλούσιο ρεπερτόριο 2025-2026, σε όλες τις σκηνές του ιστορικού κτηρίου, που μάς ταξιδεύει σε σπουδαία έργα μέσα από τους πιο σημαντικούς Έλληνες δημιουργούς, όπως ο Γιάννης Χουβαρδάς, ο Νίκος Καραθάνος, ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης, η Ιόλη Ανδρεάδη, ο Γιώργος Κουτλής, ο Τάσος Πυργιέρης και ο Δημήτρης Μαλισσόβας, οι οποίοι κοσμούν φέτος με τις σκηνοθεσίες τους την Κεντρική Σκηνή του θεάτρου, πάνω σε μια γκάμα ρεπερτορίου που εκτείνεται από το κλασικό στο σύγχρονο και από το διεθνές στο τοπικό, δημιουργώντας μια ζωντανή κυψέλη πολιτισμού και ουσιαστικής, πνευματικής συνομιλίας με την καλλιτεχνική δύναμη του ελληνικού θεάτρου σήμερα.

Ο Νίκος Διαμαντής

Λαμπεροί πρωταγωνιστές όπως ηκαι έργα απρόσμενα όπως η θεατρική μεταφορά της θρυλικής κινηματογραφικής ταινίας “(σκην. Νίκος Καραθάνος) και το, βασισμένο στην ταινία “Ποτέ την Κυριακή” (σκην. Δημήτρης Μαλισσόβας).

Τις εορταστικές εκδηλώσεις για τα 130 χρόνια, που αναδεικνύουν την ιστορική διαδρομή του θεάτρου με σημαντικές παραστάσεις και σπουδαίες εκθέσεις, ξεναγήσεις και εκδόσεις και την αστική παρέμβαση Ντοκουμέντα του Πειραιά, που φέρνει στο προσκήνιο μνήμες, τοπόσημα και αφηγήσεις της πόλης μέσα από performances, οι οποίες χαρίζουν φωνή στις μνήμες που συχνά έμειναν στη σκιά.

Η Τρούμπα, οι αλάνες, οι γειτονιές, οι θάλασσες του Πειραιά γίνονται φέτος, για πρώτη φορά, σκηνές όπου η τέχνη συνομιλεί με την κοινωνία. Site-specific παραστάσεις σε αρχαιολογικούς χώρους, αφηγήσεις ναυτικών και ψαράδων, ιστορίες της γειτονιάς∙ όλα αυτά συνθέτουν ένα μωσαϊκό που δείχνει πως ο Πειραιάς δεν είναι απλώς ένα λιμάνι, αλλά ένας τόπος μνήμης, αγώνα και δημιουργίας.

Ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής, Νίκος Διαμαντής, παρουσίασε με συγκίνηση και ενθουσιασμό ένα «πολύτροπο και πολυτόπο καλλιτεχνικό σχήμα, που συνομιλεί με το παρελθόν και το παρόν, εμπιστεύεται τις νέες γενιές και δημιουργεί ένα πολιτιστικό κύμα που αγκαλιάζει όλο τον Πειραιά».

Ιδιαίτερα συγκινητικές ήταν οι στιγμές όπου όλοι οι καλλιτέχνες του φετινού προγράμματος ανέβηκαν στη σκηνή για να δώσουν από μια ευχή για τα 130 χρόνια του θεάτρου, καθώς και η ομιλία του 17χρονου μαθητή λυκείου Γιώργου Λακιώτη, στον οποίο ανατέθηκε από το ΔΘΠ να γράψει ένα πρωτότυπο, μικρό ταχύδραμα για να παρουσιαστεί στις αλάνες του Πειραιά

130 χρόνια Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Θέατρο ανοιχτό, ζωντανό, τολμηρό. Θέατρο που συνομιλεί με την ιστορία, κοιτώντας μπροστά. Το θέατρο μιας πόλης δημιουργίας, εξωστρέφειας, πολιτισμού.

Δημοτικό Θέατρο Πειραιά: Διαβάστε αναλυτικά το πρόγραμμα