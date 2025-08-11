Θλίψη για τον θάνατο της Σοφίας Σεϊρλή – Η αγαπημένη ηθοποιός μέσα από τα λόγια της

Πενθεί ο καλλιτεχνικός κόσμος για τον θάνατο της Σοφίας Σεϊρλή που πνίγηκε στους Φούρνους Κορσεών (Φούρνοι Ικαρίας) όπου παραθέριζε. Μια από τις σπάνιες συνεντεύξεις της σπουδαίας ηθοποιού και σεναριογράφου.

Θλίψη στο ελληνικό θέατρο, τα αγαπημένα της πρόσωπα, συνεργάτες, συναδέλφους, θαυμαστές και φιλότεχνους έχει σκορπίσει ο θάνατος της ηθοποιού και σεναριογράφου Σοφίας Σεϊρλή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η αγαπημένη καλλιτέχνης έχασε τη ζωή της όταν παρασύρθηκε από ισχυρά, θαλάσσια ρεύματα, προσπαθώντας να κολυμπήσει από την παραλία Καμάρι προς το νησάκι του Αγίου Μηνά στους Φούρνους Ικαρίας.

Η φίλη που ήταν μαζί της ανησύχησε, όταν εκείνη δεν επέστρεψε και ενημέρωσε τις αρχές.

Τη δυσάρεστη είδηση επιβεβαίωσε ο ηθοποιός και φίλος της Νίκος Χατζόπουλος, ο οποίος σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την αποχαιρέτησε με ιδιαίτερη συγκίνηση: «”Αντίο, Σοφάκι… Σε πήρε το κύμα…” Σαν αποχαιρετισμό, σου αφήνω μια φευγαλέα στιγμή από έναν από τους πολλούς διαλόγους σου με τη Μέλπω Αξιώτη, που τόσο αγαπούσες και σ’ αγαπούσε…”.

Με ένα παράπονο κι ένα αναπάντητο «γιατί» εκφράζει τον πόνο της η φίλη και συνάδελφος της εκλιπούσας, ηθοποιός Κατερίνα Μαραγκού.

«Χτύπησε το τηλ. στις 7 ήταν η Τζένη από τους Φούρνους από το ταβερνάκι που τρώγατε με την Ρένη Πιττακή, μου είπε κλαίγοντας, η φίλη σας η κ Σοφία Σεϊρλή πνίγηκε στο Καμάρι, έχει αναστατωθεί το νησί, δεν κατάλαβα, τα έχασα λύθηκαν τα πόδια μου, πώς αφού το μεσημέρι στις 12 μιλήσαμε και σου είπα μην πάτε στο Καμάρι, να πάτε στο Πετροκοπιό, η στην Βιτσιλιά που πήγατε χθες, και μου είπες μα να δούμε και κάτι άλλο, σου είπα όχι σήμερα, έχει αέρα θα έχει κύμα είναι ανοιχτά εκεί και είναι επικίνδυνα πηγαίνετε σε άλλη παραλία Δεν με άκουσες.

Μου έλεγες του χρόνου θέλω να έρθουμε μαζί στους Φούρνους, να τους εξερευνήσουμε, δεν μπορώ να κάθομαι σε ένα μέρος, γιατί δεν με άκουσες; Δεν έχω λόγια τα έχω χαμένα. Θα θυμάμαι πάντα τις εξορμήσεις μας τους τσακωμούς μας τα γέλια μας .

Σε αποχαιρετώ με απέραντη θλίψη, δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο, με μια φωτό που σου έβγαλα από μια εξερεύνηση μας, όπως έλεγες στο Οίτυλο στη Μάνη, τον Ιούνιο του 2023 που σου άρεσε πολύ.

Αντίο Σοφούλα! Μέσα μου θα μείνει ένα μεγάλο παράπονο, πάντα με άκουγες..

Σήμερα γιατί δεν το έκανες»

To δικό του αντίο στην αγαπημένη καλλιτέχνη είπε το Θέατρο Πορεία, με το οποίο συνεργάστηκε τα τελευταία χρόνια: «Η αγαπημένη μας Σοφία δεν είναι πια μαζί μας. Όλα όσα ζήσαμε μαζί, θα μείνουν χαραγμένα στην μνήμη και στην ψυχή μας , μαζί με τους ρόλους που τόσο υπέροχα ερμήνευσε σε εμβληματικές μας παραστάσεις όπως η Μεγάλη Χίμαιρα, το Έγκλημα και τιμωρία. Ας αναπαυθεί εν ειρήνη».

Με μια φωτογραφία από την παρουσία της στο έργο «Έγκλημα και Τιμωρία» αποχαιρέτησε τη Σοφία Σεϊρλή ο γνωστός σκηνοθέτης Δημήτρης Τάρλοου.

Σοφία Σεϊρλή: Οι απώλειες, η νέα γενιά ηθοποιών και η καριέρα της

Πριν από τρία χρόνια, η Σοφία Σεϊρλή -σε μια σπάνια συνέντευξή της- είχε μιλήσει στο MEGA για όλους και για όλα.

«Γεννήθηκα στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, άλλα ήρθα παιδάκι 4-5 ετών στην Ελλάδα, θυμάμαι τις βόλτες που με πήγαιναν με το καρότσι στην παραλιακή. Ήμουν παιδάκι φαντασιόπληκτο, το πρώτο σπίτι που μείναμε στην Ελλάδα ήταν στην πειραϊκή, πήγαινα βόλτες στη θάλασσα κι έφτιαχνα μονή μου σενάρια. Έφτιαχνα ιστορίες, έλεγα στην αδελφή μου ότι χωρίζουν οι γονείς μας και τι θα κάνουμε τώρα και έκλαιγα, ήμουν φαντασιόπληκτο άτομο.

Τελικά ήρθαν έτσι τα πράγματα και όλη μου η ζωή είναι το θέατρο, αλλά έκανα υπέροχα ταξίδια, γιατί δούλεψα ελάχιστα καλοκαίρια στη ζωή μου. Δεν ήθελα να κάνω οικογένεια, τρεις φορές πήγε να γίνει και δεν έγινε, νομίζω ότι φοβόμουν τη δέσμευση, ως γνήσιος Τοξότης θέλω την ανεξαρτησία μου. Θα ήθελα μία συμβίωση που ο καθένας θα έχει τον χώρο του και να μην είμαστε και κάθε μέρα μαζί, έμενα αυτό το κάθε μέρα μαζί δεν μου αρέσει» είχε πει.

Για τις απώλειες που της κόστισαν, είχε αναφέρει: «Θυμάμαι πάρα πολύ καλά όταν έμαθα ότι πέθανε η μητέρα μου, νύχτα, βγήκα στο δρόμο και φώναζα, αυτήν την φωνή την κουβαλάω. Την ημέρα που πέθανε η μητέρα μου, ξύπνησα από ένα δυσάρεστο όνειρο και δεν ήθελα να σηκωθώ από το κρεββάτι μου. Με το ζόρι σηκώθηκα να ντυθώ. 10 χρόνια μετά τη μητέρα μου, έχασα τον πατέρα μου και μετά την αδελφή μου. Και πάντα έπαιζα στο θέατρο».

Είχε μιλήσει, επίσης, για τη νέα γενιά ηθοποιών: «Με τη νέα γενιά ηθοποιών και σκηνοθετών έχω πολύ καλές σχέσεις και θέλω να δουλεύω μαζί τους. Με τον Μιχαήλ Ταμπακάκη και τη Φωτεινή Παπαθεοδώρου έχουμε αγαπηθεί πάρα πολύ. Ο Μιχαήλ με έμαθε να μπαίνω στο ίνσταγκραμ».

Αναφερθείσα στη ζωή της πριν γίνει ηθοποιός: «Πήγα στο Λονδίνο για να σπουδάσω κάτι άλλο γιατί ο μπαμπάς μου έκλαιγε και χτυπιόταν για να μην γινώ ηθοποιός. Όταν γύρισα από το Λονδίνο, ξύπνησα μια ημέρα, μετά και από μια δύσκολη σχέση που είχα και είπα θα γινώ ηθοποιός και τέλειωσε.

Ανακοίνωσα στην μητέρα μου ότι θα πάω στο θέατρο, και της είπα πες του το (του πατερά μου) δεν θέλω καμία κουβέντα».

Ακόμη, είχε αποκαλύψει πως τρεις φορές έφτασε κοντά στο γάμο. «Πλησίασα να κάνω οικογένεια, την πρώτη φορά ήμουν πολύ μικρή, δεν το ήθελα, άλλα και τις άλλες δυο δεν έγινε, άλλα δεν το μετάνιωσα καθόλου. Αυτό που μου λείπει, ιδίως τα τελευταία χρονιά, είναι να έχεις ένα σύντροφο, με τον οποίο να μπορείς να κάνεις διακοπές η να είστε μαζί στο σπίτι. Με κυνηγούσαν οι άντρες στη ζωή μου, είχα πολλές σχέσεις, άλλα πάντα προστάτευα την προσωπική μου ζωή, ακόμη και με γνωστότατο πρόσωπο κάποτε».

Για τη σχέση της με τον Μισέλ Πικολί είχε πει πως «υπήρξε πράγματι μία σχέση με τον Μισέλ Πικολί, πιτσιρίκα εγώ τότε, εκείνος όχι και μάλιστα μου έλεγε, ‘εγώ τη μαμά σου έπρεπε να γνωρίσω‘. Ήμασταν εγώ εδώ και ο Πικολί στο Παρίσι και κράτησε στο σύνολο δυο χρόνια η σχέση μας. Όταν μου πρότεινε να πάω μαζί του στο Παρίσι, είχα πρεμιέρα στο θεσσαλικό θέατρο και είπα ότι δεν γίνεται να αφήσω την παράσταση».

Η ζωή και η καλλιτεχνική πορεία της

Η Σοφία Σεϊρλή γεννήθηκε στις 1 Δεκεμβρίου 1947 στον Αλεξάνδρεια.

Αποφοίτησε από τη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου. Συνεργάστηκε με το Ελεύθερο Θέατρο, Ελεύθερη Σκηνή, Θ.Ο.Κ, Εθνικό Θέατρο, Κ.Θ.Β.Ε Θ. Τέχνης, Αμόρε και με θεατρικές ομάδες και θιάσους. Σε κλασικό, σύγχρονο Ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο: Μπεν, Σαίξπηρ, Γκολντόνι, Λαμπίς, Μολιέρο, Οστρόφσκι, Τσέχωφ, Γκόρκι, Σνίτσλερ, Χόρβατ, Ζενέ, Στρίντμπεργκ, Βέντεκιντ, Ντε Φίλιππο, Φεντώ, Μπέκετ, Κολτές, Λαρς Νορέν, Μπουχστάινερ, Τουρίνι, Κους, Στίβενσον, Χάβελ, Αλλεν, Μάρκαρη, Χατζή, Καχτίτση, Αξιώτη, Ρίτσο κ.α.

Με τους σκηνοθέτες: Π.Βούλγαρη, Α.Μακράκη, Σ.Βαρδάκη, Ν.Χαραλάμπους, Ν.Κοντουρη, Α.Καλογρίδη, Γ.Κακλέα, Έ. Θεοδώρου, Γ.Ρήγα, Θ.Αμπαζή, Μ.Μαρμαρινό, Β.Παπαβασιλείου, Ν.Μαστοράκη, Ν.Χατζόπουλο, Δ.Τάρλοου, Γ.Χουβαρδά.

Έπαιξε στους μονολόγους: Δύσκολες Νύχτες σε σκην. Γ.Ρήγα, Ομορφάσχημη σε σκην. Δ.Παπαδόπουλου, Jackie σε σκην. Α.Μπρούσκου, Ευγενείς Αγωνίες σε σκην. Τ.Τζαμαργιά, Σονάτα του Σεληνόφωτος σε σκην. Α.Κυρίμη.

Στο Φεστιβάλ Αθηνών: Άγγελοι στην Αμερική σε σκην.Ν.Μαστοράκη, Η Μεταμόρφωση της Χρυσαλλίδας σε σκην. Ν.Χατζόπουλου, Μεγάλη Χίμαιρα σε σκην. Δ.Τάρλοου, Τεξτιλέν σε σκην. Β.Αρδίτη. Τελευταίες παραστάσεις της έμελλαν να είναι το “Χελιδόνι” σε σκην.Ε. Γκασούκα, η “Τερέζ Ρακέν” σε σκην. Λ.Μελεμέ, η “Βασίλισσα της Ομορφιάς” σε σκην. Ε.Σκότη και το “Εγκλημα και Τιμωρία” σε σκηνοθεσία Δημήτρη Τάρλοου.

Έχει παίξει σε πολλές σειρές στην τηλεόραση, με πιο πρόσφατες τις: Άμυνα Ζώνης και Μέλισσες και στον κινηματογράφο (2 βραβεία ταινιών μικρού μήκους). Έγραψε σενάρια για την τηλεόραση. Έχει διδάξει υποκριτική στο θεατρικό τμήμα του Πανεπιστημίου Πάτρας και σε δραματικές σχολές.