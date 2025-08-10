Σοφία Σεϊρλή: Πνίγηκε στους Φούρνους Ικαρίας η ηθοποιός

Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο από την είδηση του θανάτου της ηθοποιού Σοφίας Σεϊρλή. Οι πρώτες αναφορές κάνουν λόγο για πνιγμό.

Έφυγε από τη ζωή, σε ηλικία 77 ετών, η αγαπημένη ηθοποιός Σοφία Σεϊρλή, όπως έγινε γνωστό το βράδυ της Κυριακής (10/08), σκορπίζοντας θλίψη στο ελληνικό θέατρο, στα αγαπημένα της πρόσωπα, σε συνεργάτες και συναδέλφους και σε όσους τη θαύμαζαν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ηθοποιός έχασε τη ζωή της από πνιγμό, όταν παρασύρθηκε από ισχυρά ρεύματα, στην προσπάθειά της να κολυμπήσει από την παραλία Καμάρι προς το νησάκι του Αγίου Μηνά στους Φούρνους Ικαρίας.

Τη δυσάρεστη είδηση επιβεβαίωσε ο ηθοποιός και φίλος της Νίκος Χατζόπουλος, ο οποίος σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έγραψε χαρακτηριστικά: “Αντίο, Σοφάκι… Σε πήρε το κύμα…“, ενώ την αποχαιρέτησε με “μια φευγαλέα στιγμή από έναν από τους πολλούς διαλόγους σου με τη Μέλπω Αξιώτη, που τόσο αγαπούσες και σ’ αγαπούσε…”.

Από τις τελευταίες συνεντεύξεις που είχε δώσει η ηθοποιός ήταν με αφορμή τον ρόλο της Αυξεντίας στη σειρά του MEGA, “Μαύρο Ρόδο“, όπου μεταξύ άλλων είχε μιλήσει για την παιδική ηλικία της, τις επώδυνες απώλειες, τη δημιουργία οικογένειας και τον κρυφό έρωτα με τον Μισέλ Πικολί.

“Γεννήθηκα στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, άλλα ήρθα παιδάκι 4-5 ετών στην Ελλάδα, θυμάμαι τις βόλτες που με πήγαιναν με το καρότσι στην παραλιακή. Ήμουν παιδάκι φαντασιόπληκτο, το πρώτο σπίτι που μείναμε στην Ελλάδα ήταν στην πειραϊκή, πήγαινα βόλτες στη θάλασσα κι έφτιαχνα μονή μου σενάρια. Έφτιαχνα ιστορίες, έλεγα στην αδελφή μου ότι χωρίζουν οι γονείς μας και τι θα κάνουμε τώρα και έκλαιγα, ήμουν φαντασιόπληκτο άτομο.

Τελικά ήρθαν έτσι τα πράγματα και όλη μου η ζωή είναι το θέατρο, αλλά έκανα υπέροχα ταξίδια, γιατί δούλεψα ελάχιστα καλοκαίρια στη ζωή μου. Δεν ήθελα να κάνω οικογένεια, τρεις φορές πήγε να γίνει και δεν έγινε, νομίζω ότι φοβόμουν τη δέσμευση, ως γνήσιος Τοξότης θέλω την ανεξαρτησία μου. Θα ήθελα μία συμβίωση που ο καθένας θα έχει τον χώρο του και να μην είμαστε και κάθε μέρα μαζί, έμενα αυτό το κάθε μέρα μαζί δεν μου αρέσει”, είχε πει.

Για την δημιουργία οικογένειας είπε πως, “πλησίασα να κάνω οικογένεια, την πρώτη φορά ήμουν πολύ μικρή, δεν το ήθελα, άλλα και τις άλλες δυο δεν έγινε, άλλα δεν το μετάνιωσα καθόλου. Αυτό που μου λείπει, ιδίως τα τελευταία χρονιά, είναι να έχεις ένα σύντροφο, με τον οποίο να μπορείς να κάνεις διακοπές η να είστε μαζί στο σπίτι. Με κυνηγούσαν οι άντρες στη ζωή μου, είχα πολλές σχέσεις, άλλα πάντα προστάτευα την προσωπική μου ζωή, ακόμη και με γνωστότατο πρόσωπο κάποτε”.

Για την σχέση της με τον Μισέλ Πικολί αποκάλυψε πως, “υπήρξε πράγματι μία σχέση με τον Μισέλ Πικολί, πιτσιρίκα εγώ τότε, εκείνος όχι και μάλιστα μου έλεγε, ‘εγώ τη μαμά σου έπρεπε να γνωρίσω‘. Ήμασταν εγώ εδώ και ο Πικολί στο Παρίσι και κράτησε στο σύνολο δυο χρόνια η σχέση μας. Όταν μου πρότεινε να πάω μαζί του στο Παρίσι, είχα πρεμιέρα στο θεσσαλικό θέατρο και είπα ότι δεν γίνεται να αφήσω την παράσταση”.

“Είπα ‘όχι’ στον Πικολί που τότε ήταν μέγας σταρ και σε μία ζωή στο Παρίσι για να μείνω στην Ελλάδα, γιατί προφανώς φοβήθηκα”, τόνισε σχετικά.

“Οι απώλειες της ζωής μου με πετύχαιναν πάντα μέσα στη θεατρική διαδικασία, λες και μου το φυλούσε η μοίρα. Η μητέρα μου πέθανε ξημερώματα Κυριακής και εγώ τότε έπαιζα σε μία τρελή κωμωδία με την Καρέζη και τον Καζάκο και μάλιστα έπαιξα διπλή παράσταση. Η Καρέζη και ο Καζάκος εκείνη τη μέρα, μου έδιναν ένα ποτήρι νερό όταν μπαινόβγαινα στην κουΐντα. Η αδελφή μου πέθανε μεσημέρι και εγώ σε λίγες ώρες είχα γενική δοκιμή στον ‘Ριχάρδο’ στο εθνικό θέατρο σε σκηνοθεσία Γιάννη Χουβαρδά”, είχε πει.

Η ζωή και η καλλιτεχνική της πορεία

Η Σοφία Σεϊρλή γεννήθηκε στις 1 Δεκεμβρίου 1947 στον Αλεξάνδρεια.

Αποφοίτησε από τη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου. Συνεργάστηκε με το Ελεύθερο Θέατρο, Ελεύθερη Σκηνή, Θ.Ο.Κ, Εθνικό Θέατρο, Κ.Θ.Β.Ε Θ. Τέχνης, Αμόρε και με θεατρικές ομάδες και θιάσους. Σε κλασικό, σύγχρονο Ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο: Μπεν, Σαίξπηρ, Γκολντόνι, Λαμπίς, Μολιέρο, Οστρόφσκι, Τσέχωφ, Γκόρκι, Σνίτσλερ, Χόρβατ, Ζενέ, Στρίντμπεργκ, Βέντεκιντ, Ντε Φίλιππο, Φεντώ, Μπέκετ, Κολτές, Λαρς Νορέν, Μπουχστάινερ, Τουρίνι, Κους, Στίβενσον, Χάβελ, Αλλεν, Μάρκαρη, Χατζή, Καχτίτση, Αξιώτη, Ρίτσο κ.α.

Με τους σκηνοθέτες: Π.Βούλγαρη, Α.Μακράκη, Σ.Βαρδάκη, Ν.Χαραλάμπους, Ν.Κοντουρη, Α.Καλογρίδη, Γ.Κακλέα, Έ. Θεοδώρου, Γ.Ρήγα, Θ.Αμπαζή, Μ.Μαρμαρινό, Β.Παπαβασιλείου, Ν.Μαστοράκη, Ν.Χατζόπουλο, Δ.Τάρλοου, Γ.Χουβαρδά.

Έπαιξε στους μονολόγους: Δύσκολες Νύχτες σε σκην. Γ.Ρήγα, Ομορφάσχημη σε σκην. Δ.Παπαδόπουλου, Jackie σε σκην. Α.Μπρούσκου, Ευγενείς Αγωνίες σε σκην. Τ.Τζαμαργιά, Σονάτα του Σεληνόφωτος σε σκην. Α.Κυρίμη.

Στο Φεστιβάλ Αθηνών: Άγγελοι στην Αμερική σε σκην.Ν.Μαστοράκη, Η Μεταμόρφωση της Χρυσαλλίδας σε σκην. Ν.Χατζόπουλου, Μεγάλη Χίμαιρα σε σκην. Δ.Τάρλοου, Τεξτιλέν σε σκην. Β.Αρδίτη. Τελευταίες παραστάσεις της έμελλαν να είναι το “Χελιδόνι” σε σκην.Ε. Γκασούκα, η “Τερέζ Ρακέν” σε σκην. Λ.Μελεμέ, η “Βασίλισσα της Ομορφιάς” σε σκην. Ε.Σκότη και το “Εγκλημα και Τιμωρία” σε σκηνοθεσία Δημήτρη Τάρλοου.

Έχει παίξει σε πολλές σειρές στην τηλεόραση, με πιο πρόσφατες τις: Άμυνα Ζώνης και Μέλισσες και στον κινηματογράφο (2 βραβεία ταινιών μικρού μήκους). Έγραψε σενάρια για την τηλεόραση. Έχει διδάξει υποκριτική στο θεατρικό τμήμα του Πανεπιστημίου Πάτρας και σε δραματικές σχολές.