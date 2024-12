5 βιβλία που θα ικανοποιήσουν και τον πιο απαιτητικό αναγνώστη

Πέντε νέες κυκλοφορίες από τις εκδόσεις Μεταίχμιο, καλύπτουν την επιθυμία μας για αστυνομική δράση, ιστορική ενατένιση, ελληνική και ξένη λογοτεχνία, αλλά και ευ ζην.

«Η ανάγνωση ενός καλού βιβλίου είναι η συνομιλία με τους πιο φωτισμένους ανθρώπους» έλεγε ο Ρενέ Ντεκάρτ, και η άποψη αυτή σίγουρα είναι το καύσιμο στη μηχανή κάθε αναγνώστη, που ανυπομονεί για τις νέες κυκλοφορίες, ειδικά τις ημέρες των εορτών.

Γιατί νέες κυκλοφορίες βιβλίων σημαίνει νέοι κόσμοι για να εξερευνήσει κανείς, δίνοντας στην καθημερινότητα μια διάσταση «περιπέτειας», γνώσης και νέων οριζόντων. Σε έναν κόσμο που συνεχώς επιβάλλει ταχύτητα και βιασύνη, μερικές ώρες αφιερωμένες μόνο στο διάβασμα είναι ο καλύτερος τρόπος να ξεφύγουμε, να αναστοχαστούμε και να βρούμε σιγουριά στις σκέψεις μας.

Ημέρες γιορτινές και τα βιβλία είναι το πιο ουσιαστικό δώρο για τον εαυτό μας και τους σημαντικούς άλλους. Αν και το βιβλίο δεν γνωρίζει «κατάλληλες στιγμές» και «κατάλληλες εποχές». Είναι ένα διαχρονικό, σταθερής αξίας δώρο για να ανακαλύπτουμε κάθε στιγμή κάτι καινούργιο ή να δούμε τον κόσμο από μια άλλη οπτική. Κι αφού, όπως λέει ο Guardian μέχρι και η Gen Z έχει στραφεί ξανά στο διάβασμα, τότε οι νέες κυκλοφορίες ίσως μας ενδιαφέρουν ακόμα πιο πολύ!

Πέντε νέες κυκλοφορίες από τις εκδόσεις Μεταίχμιο, καλύπτουν την επιθυμία μας για αστυνομική δράση, ιστορική ενατένιση, ελληνική και ξένη λογοτεχνία, αλλά και ευ ζην.

Μίνως Ευσταθιάδης – «Σου γράφω από την κοιλιά του κτήνους»

Ένα παλιό έγκλημα συνδέεται με ένα καινούργιο και οι γραμμές ανάμεσα στον αφηγητή, τον συγγραφέα και τον μάρτυρα ενός εγκλήματος θολώνουν.

Το 2022 ο Μίνως Ευσταθιάδης παίρνει άδεια εισόδου στη φυλακή υψίστης ασφαλείας του Στράουμπινγκ στη Γερμανία για να συναντήσει έναν κρατούμενο, καταδικασμένο σε ισόβια. Η συνέντευξη ολοκληρώνεται, αλλά κατά τη διάρκειά της αρχίζει να αποκαλύπτεται μια διαφορετική και άγνωστη υπόθεση. Πώς μπορεί να συνδέεται η εξαφάνιση ενός κοριτσιού το 1981 στο δάσος της βαυαρικής λίμνης Άμερ με τη δολοφονία μιας γυναίκας στο πολυτελές ρετιρέ της στο κέντρο του Μονάχου το 2006;

Ο Μίνως Ευσταθιάδης γεννήθηκε το 1967 και σπούδασε νομικά στην Αθήνα και στο Ανόβερο. Έχει γράψει το θεατρικό έργο «Το γεύμα (Ευρασία, 2012) και τα μυθιστορήματα «Έξοδος» (Ανατολικός, 2001), «Χωρίς γλώσσα» (Καστανιώτης, 2004), «Το δεύτερο μέρος της νύχτας» (Ωκεανίδα, 2014), «Ο δύτης» (Ίκαρος, 2018), «Κβάντι» (Ίκαρος, 2020), «Σχέδια του χάους» (Ίκαρος, 2022). Μυθιστορήματά του έχουν εκδοθεί στα γερμανικά, γαλλικά και αραβικά. «Ο δύτης» βρέθηκε στη βραχεία λίστα των βραβείων Athens Prize for Literature, Violeta Negra Occitanie και Prix du Livre Européen. Ζει κοντά στη θάλασσα.

Σου γράφω από την κοιλιά του κτήνους

Κατηγορία: Αστυνομική λογοτεχνία / Ελληνική λογοτεχνία

Νίκος Κ. Αλιβιζάτος – «Μαυροκορδάτος και Τρικούπης, Βενιζέλος και Καραμανλής: Οι αρχιτέκτονες του πολιτεύματος»

Είχαν την ευφυΐα να τοποθετήσουν την Ελλάδα στον διεθνή της περίγυρο και να βλέπουν πιο μακριά από την εποχή τους. Στη νέα του ιστορική μελέτη ο συνταγματολόγος Νίκος Κ. Αλιβιζάτος φωτίζει τέσσερις πολιτικούς ηγέτες της νεότερης ιστορίας μας: τον Αλέξανδρο Μαυροκορδάτο, τον Χαρίλαο Τρικούπη, τον Ελευθέριο Βενιζέλο και τον Κωνσταντίνο Καραμανλή. Και τους αποκαλεί «αρχιτέκτονες» του πολιτεύματός μας. Με διαφορετικές καταβολές, ο καθένας τους μπόρεσε να υπερβεί απίστευτες δυσκολίες και να αφήσει το στίγμα του στο πολίτευμα και τη λειτουργία του. Χωρίς να παραβλέπονται οι σκοτεινές πτυχές της διαδρομής αυτής στο βιβλίο του Νίκου Κ. Αλιβιζάτου τονίζονται η πανθομολογούμενη ευστροφία, η πολιτική οξυδέρκεια και ο πραγματισμός των προσώπων αυτών.

Και πέρα από όλα αυτά, Μαυροκορδάτος και Τρικούπης, Βενιζέλος και Καραμανλής είχαν και κάτι άλλο κοινό: την πεποίθηση ότι το Σύνταγμα «μετράει». Ότι δηλαδή δεν είναι πρόσχημα για να εξωραΐζει τις σχέσεις εξουσίας, αλλά κάτι παραπάνω: ένα σύνολο κανόνων και αρχών που αποβλέπουν στον περιορισμό της εξουσίας. Γι’ αυτό, στον βαθμό που τηρείται, το Σύνταγμα μετατρέπει την εξουσία σε αυθεντία. Ταυτόχρονα, οριοθετεί τη νομιμότητα και μέσω αυτής νομιμοποιεί την εξουσία. Ένα βιβλίο με ψύχραιμη ιστορική ματιά, που θα μας ταξιδέψει… από τις όχθες του Τάμεση στην πλατεία Συντάγματος.

Ο Νίκος Κ. Αλιβιζάτος γεννήθηκε το 1949 στην Αθήνα, αλλά κατάγεται από την Κεφαλονιά και τη Χίο. Δίδαξε συνταγματικό δίκαιο στη Νομική Αθηνών από το 1979 έως το 2016. Εξακολουθεί να ασκεί μαχόμενη δικηγορία. Στα βιβλία του περιλαμβάνονται «Οι πολιτικοί θεσμοί σε κρίση, 1922-197: Όψεις της ελληνικής εμπειρίας» (Θεμέλιο, 1983), «Το Σύνταγμα και οι εχθροί του στη νεοελληνική ιστορία, 1800-2010» (Πόλις, 2011) και «Δύο βήματα μπρος, ένα πίσω. 8+1 πολυτάραχες δεκαετίες» (Μεταίχμιο, 2020).

Οι αρχιτέκτονες του πολιτεύματος, του Νίκου Κ. Αλιβιζάτου

Κατηγορία: Non Fiction / Ιστορία

Julia Malye – «Τα κορίτσια του Λα Μπαλέν»

Η Γαλλίδα συγγραφέας Julia Malye γράφει ένα ιστορικό μυθιστόρημα για τη φιλία, τη σεξουαλικότητα, τη μητρότητα και το πάθος για ζωή. Στην επική αυτή διήγηση παντρεύει αληθινά ιστορικά γεγονότα, περιπέτεια και συναισθηματικό βάθος, συνθέτοντας μια ιστορία για τη φιλία και τη γυναικεία επιθυμία, για τους τρομερούς συμβιβασμούς που

πρέπει να κάνουν οι γυναίκες προκειμένου να επιβιώσουν ενάντια στις αντιξοότητες της εποχής τους.

Η υπόθεση διαδραματίζεται στο Παρίσι το 1720. Η προϊσταμένη του νοσοκομείου καλείται να επιλέξει εκατό περίπου «εθελόντριες» για να τις στείλει στη Λουιζιάνα, όπου πρόκειται να παντρευτούν Γάλλους αποίκους. Στο ταξίδι αναπτύσσεται μια απρόσμενη φιλία μεταξύ της Σαρλότ, ενός δωδεκάχρονου ορφανού με κοφτερή γλώσσα, της Πετρονίλ, μιας άφραγκης νεαρής αριστοκράτισσας, και της Ζενεβιέβ, μιας «αγγελοποιού». Όπως και οι υπόλοιπες γυναίκες πάνω στο Λα Μπαλέν, δεν γνωρίζουν τίποτα για το τι τους περιμένει στην άλλη πλευρά του ωκεανού· ούτε για τις σχέσεις που θα χτίσουν ούτε για τις αντιξοότητες που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν ούτε για τις προδοσίες που θα υπομείνουν σε αυτό τον άγριο και όμορφο τόπο.

Η Julia Malye γεννήθηκε το 1994 και δημοσίευσε το πρώτο της μυθιστόρημα, «La fiancée de Tocqueville» σε ηλικία δεκαέξι ετών. Το 2010 κέρδισε το Prix des Lycéens του Salon du Livre du Touquet. Ακολούθησαν δύο ακόμα βιβλία, το «Themoé» (Balland, 2013), υποψήφιο για το Prix du Jury του Salon du Livre du Touquet, και το «Les fantômes de Christopher D.» (Fayard, 2016). Αφού σπούδασε κοινωνικές επιστήμες και σύγχρονη λογοτεχνία (Sciences Po Paris και Sorbonne) άρχισε να γράφει στα αγγλικά (Claremont Colleges, California και στη συνέχεια στο Oregon State University, όπου έκανε το MFA της). Ζει στο Παρίσι και διδάσκει δημιουργική γραφή, ενώ μεταφράζει για τον εκδοτικό οίκο Les Belles Lettres (έχει μεταφράσει μεταξύ άλλων John Steinbeck και Evelyn Waugh).

Τα κορίτσια του Λα Μπαλέν

Μετάφραση: Μαρία Μαντή

Κατηγορία: Ξένη λογοτεχνία

Claire Keegan – «Ανταρκτική»

Στο «Ανταρκτική» παρατηρούμε τον κόσμο σε μικρογραφία! Πρόκειται για τη βραβευμένη συλλογή διηγημάτων της πολυαγαπημένης Claire Keegan, που την καθιέρωσε από νωρίς στο σύγχρονο λογοτεχνικό στερέωμα. Οι Los Angeles Times έγραψαν στην κριτική τους ότι είναι «σαν να διαβάζεις τα πρώτα συγγραφικά βήματα του Raymond Carver». Το Newsweek αναφέρει ότι η Keegan «μετατρέπει τις παλιές γνωστές ιστορίες μοιχείας και οικογενειακής διαμάχης σε αξέχαστα και συγκινητικά διηγήματα που θυμίζουν την απλότητα των παραμυθιών».

Ήδη από την «Ανταρκτική», το πρώτο διήγημα, στο οποίο μια παντρεμένη γυναίκα πηγαίνει στην πόλη με μοναδικό σκοπό να κοιμηθεί με έναν άλλο άντρα, συγκροτείται ένας κόσμος εμμονής, προδοσίας και εύθραυστων σχέσεων. Στο διήγημα «Αγάπη μες στα αγριόχορτα» η Κορντέλια ξυπνά την τελευταία μέρα του εικοστού αιώνα και παίρνει δρόμο για να τηρήσει ένα ραντεβού εννέα χρόνων με τον παλιό εραστή της. Στη «Σπεσιαλιτέ» ο Φρανκ Κόρσο θρηνεί την περίεργη εξαφάνιση της εννιάχρονης κόρης του και προσπαθεί απελπισμένα να επικοινωνήσει με την καταρρακωμένη του σύζυγο, που έχει τρελαθεί από τη λύπη.

Σε αυτές τις δεκαπέντε ιστορίες που κινούνται από τη βάναυση, δύσκολη επαρχιώτικη ζωή στην Ιρλανδία μέχρι το καυτό τοπίο του αμερικάνικου νότου, οι χαρακτήρες της Keegan κατοικούν σ’ έναν κόσμο όπου τα όνειρα, η μνήμη και η τύχη έχουν συντριπτικές συνέπειες για όλους ανεξαιρέτως.

Η Claire Keegan μεγάλωσε στα σύνορα Wicklow / Wexford, σπούδασε λογοτεχνία και πολιτική στο Πανεπιστήμιο Loyola της Νέας Ορλεάνης και στη συνέχεια απέκτησε μεταπτυχιακό στο Πανεπιστήμιο της Ουαλίας και μεταπτυχιακό στο Trinity College του Δουβλίνου. Τα βιβλία της έχουν κερδίσει κοινό και κριτικούς διεθνώς και έχουν μεταφραστεί σε τριάντα γλώσσες. Η «Ανταρκτική», η πρώτη της συλλογή διηγημάτων, τιμήθηκε με το Rooney Prize for Irish Literature και η δεύτερη συλλογή της «Walk the Blue Fields» με το Edge Hill Prize ως η καλύτερη συλλογή διηγημάτων στη Βρετανία. Η νουβέλα «Τα τρία φώτα» κέρδισε το Davy Byrnes Award, το σημαντικότερο βραβείο που αφορά διηγήματα. Η νουβέλα της «Μικρά πράγματα σαν κι αυτά», είναι το καλύτερο βιβλίο του 21ου αιώνα σύμφωνα με τους New York Times. Βραβεύτηκε στην Ιρλανδία ως Γυναίκα της Χρονιάς στη λογοτεχνία (2022) και Συγγραφέας της Χρονιάς (2023), και τιμήθηκε με τα βραβεία Seamus Heaney Award for Arts and Letters και Siegfried Lenz Award (2024).

Ανταρκτική

Μετάφραση: Μαρτίνα Ασκητοπούλου

Κατηγορία: Ξένη Λογοτεχνία

Γιάννος Κωνσταντίνου – «Το κρασί χωρίς μυστικά»

Αυτό ακριβώς που μας χρειάζεται για να μάθουμε τα μυστικά του κρασιού! Ένα εισαγωγικό εγχειρίδιο οινοχοΐας και γευσιγνωσίας, οινοποίησης και ποικιλιών αμπέλου, γευστικής αρμονίας. Ο Γιάννος Κωνσταντίνου γράφει για το κρασί εδώ και χρόνια, οπότε το βιβλίο του –και μάλιστα σε αυτή τη συμπληρωμένη έκδοσή του– καλύπτει όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε. Ένας κόσμος που κρύβεται σε κάθε γουλιά κρασιού βρίσκεται στις σελίδες αυτού του κατατοπιστικού βιβλίου-οδηγού.

Στο βιβλίο θα βρουν οι αναγνώστες τις βασικές πληροφορίες που μεταβάλλουν την κατανάλωση του κρασιού σ’ ένα προκλητικό παιχνίδι των αισθήσεων, αλλά και όλα όσα πρέπει να ξέρουν για τις ποικιλίες οιναμπέλου, τα είδη οινοποίησης, την τέχνη και τα μυστικά της γευστικής δοκιμής (χρώμα, άρωμα, γεύση του κρασιού, κατάλληλο ποτήρι, ιδανικές θερμοκρασίες κατανάλωσης). Παράλληλα, ο συγγραφέας αποκαλύπτει τα μυστικά για να φτιάξουν οι λάτρεις του κρασιού τη δική τους κάβα και προτείνει τρόπους για το σωστό σερβίρισμα του κρασιού και το αρμονικό πάντρεμά του με το φαγητό.

Ο Γιάννος Κωνσταντίνου έχει αρθρογραφήσει σε πολλά έντυπα στην Κύπρο και το εξωτερικό και έχει εκδώσει έξι βιβλία, τέσσερα στα ελληνικά και δύο στα αγγλικά. Το βιβλίο του «Τhe Cyprus Wine Guide» έχει διακριθεί στον παγκόσμιο διαγωνισμό βιβλίων γεύσης Gourmand World Cookbook Awards ως ο καλύτερος οδηγός κρασιού στον κόσμο για το 2006.