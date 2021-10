Νέο βιβλίο από το Φώτη Δρακόπουλο: 1% Καλύτερη Ζωή / Γιατί δεν ζεις τη ζωή που θέλεις

Βασικά μηνύματα Βιβλίου

1. Η γνώση του Εαυτού μας είναι το μεγαλύτερο αγαθό

ADVERTISING

2. Τίποτα εξωτερικό δεν μπορεί να σε γεμίσει, αν μέσα σου δεν είσαι καλά 3. Λόγος για οτι δεν διδάχθηκε στο σχολείο. Όλα αυτά που αν ξέραμε θα κάναμε την ζωή μας καλύτερη.

4. Η Δημιουργία ενός τρόπου ζωής και ενός τρόπου σκέψης

5. Πως να βγούμε από τον προγραμματισμό μας και τις κεκτημένες ταχύτητες και να αποφασίσουμε να έρθουμε πιο κοντά στον πραγματικό μας εαυτό.

6. Πως να βρούμε τον τρόπο ζωής που μας ταιριάζει

7. Πως να αποφασίσουμε τι χαρακτήρα θέλουμε να έχουμε

8. Μια παρακίνηση να ξεκινήσουμε να ζούμε περισσότερο εναρμονισμένοι με το ποιοί είμαστε πραγματικά

Πρώτη Φορά σε αυτο το βιβλιο

1. Παρουσιάζονται ανοιχτα προσωπικές αποτυχίες και μικρές παροδικές καταστροφές καθώς και το κέρδος που προέκυψε από αυτές.

2. Ο Συγγραφέας παρουσιάζει σαν “πολύ καλό” ολο αυτό που ο αναγνώστης φοβάται να παραδεχτεί μέχρι και σήμερα

3. Ο Έλληνας συγγραφέας δεν γράφει σε ΄τονο “ολα θα πάνε καλά”, αλλά σε τόνο “ολα θα πάνε καλά αν κάνεις την δουλειά με το Εαυτό σου”

4. Το βιβλίο παρέχει συνοδευτικό υλικό στον αναγνώστη, για να ξεκινήσει το ταξίδι της αυτοανακάλυψης. Δίνει επόμενα βήματα και πρακτικές συμβουλές.

5. Εγχειρίδιο/ ένα βιβλίο που συνοδεύεται από online course αυτογνωσίας και self - coaching, ένα βιβλίο που δίνει τα επόμενα βήματα.

Πιστεύουμε ότι θα βοηθήσει τους σύγχρονους ανθρώπους σε πολλά βασικά θέματα όπως: σωστές συνήθειες, καλές επιλογές, αναβλητικότητα, διαχείριση φόβων, προσωπική Ανάπτυξη, στόχοι και Όραμα.

Το βιβλίο θα οδηγεί στην online πλατφόρμα 1% ( www.1percent.gr ) , η οποία στοχεύει να γίνει η μεγαλύτερη online πλατφόρμα Self-Growth στην Ελλάδα. Ιδρύθηκε το 2020 με την πρόθεση να βοηθήσει τους ανθρώπους στις ηλικίες 18-40, να βελτιώσουν την σχέση με τον εαυτό τους και να ζήσουν ακόμα καλύτερα. Θα παρέχει Online Courses, Book Reviews, Ομιλίες και Retreats, όλα όσα χρειάζεται ο σύγχρονος άνθρωπος να ζήσει την Καλύτερη Ζωή.

Οnline Courses ( www.1percent.gr )

Συγγραφέας

Ο Φώτης Δρακόπουλος είναι επιχειρηματίας, ομιλητής και συγγραφέας. Κάτοχος Μεταπτυχιακού MBA in Hotel and Tourism Management από το Cesar Ritz University Center στην Ελβετία, εργάστηκε για 15 χρόνια στο Park Hyatt Chicago και σήμερα 38 ετών είναι ο δημιουργός και ένας εκ των ιδιοκτητών της ξενοδοχειακής αλυσίδας COLORS, η οποία δραστηριοποιείται με ξενοδοχεία πόλης σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα. Μέλος της λίστας του περιοδικού Fortune ’40 under ’40, μεταξύ των 40 καλύτερων επιχειρηματιών στην Ελλάδα στις ηλικίες κάτω των 40 ετών, βραβεύτηκε στον θεσμό Opap Forward ανάμεσα στις 20 περισσότερο υποσχόμενες εταιρείες στην Ελλάδα για το 2018.

Ύστερα από πολλά χρόνια δουλειάς, επαφής με χιλιάδες ανθρώπους, διαβάσματος και προσωπικής εμπειρίας η απάντηση στο ερώτημα “Γιατί δεν ζούμε τη Ζωή που θέλουμε” ήρθε φυσικά και ξεκάθαρα. Η σχέση με τον Εαυτό μας είναι αυτή που καθορίζει την ποιότητα της Ζωής μας και την Ευτυχία μας.

Έγραψε αυτό το βιβλίο συνδυάζοντας θεωρία και πράξη, για να σε βοηθήσει να χτίσεις τη σημαντικότερη σχέση της ζωής σου: τη σχέση με τον Εαυτό σου. Χωρίς μεγάλα λόγια και σύνθετες φιλοσοφικές έννοιες, ένα βήμα την ημέρα, κάθε ημέρα 1% πιο κοντά στον πραγματικό εαυτό σου, θα σε οδηγήσει στην προσωπική σου Ευτυχία και αυτο-ολοκλήρωση.

Δουλεύει διαρκώς επάνω στον εαυτό του και την εταιρεία του, παραμένοντας δημιουργικός και αισιόδοξος. Μπορείτε να τον βρείτε στo [email protected] και να θυμάστε ότι σ’ αυτόν τον δρόμο είστε μαζί, κανείς μόνος του.