Οριστικό λουκέτο στο βιβλιοπωλείο “Επί Λέξει”, μετά από 12 χρόνια

Το ιστορικό βιβλιοπωλείο “Επί Λέξει” ανακοίνωσε το οριστικό κλείσιμό του, ευχαριστώντας θερμά άπαντες για τη στήριξή τους.

Με μια συγκινητική ανάρτηση στο Facebook, το βιβλιοπωλείο “Επί Λέξει” ανακοίνωσε το οριστικό κλείσιμό του, μετά από 12 χρόνια λειτουργίας.

Έπειτα από χρόνια προσφοράς στον κόσμο των βιβλίων και της πολιτιστικής ζωής της πόλης, το αγαπημένο βιβλιοπωλείο επί της οδού Ακαδημίας αποχαιρετά τους πελάτες του, αφήνοντας πίσω του μια αξέχαστη κληρονομιά.

Το κλείσιμο του βιβλιοπωλείου έγινε πρώτη φορά γνωστό τον περασμένο Μάιο. Ο λόγος της σκληρής αυτής απόφασης, όπως γνωστοποιήθηκε από ανάρτηση στη σελίδα του βιβλιοπωλείου, είναι η υπέρογκη αύξηση του ενοικίου από τους ιδιοκτήτες του ακινήτου που στέγαζε μέχρι πρότινος το “Επί Λέξει”.

Η αποχαιρετιστήρια ανακοίνωση, γεμάτη ευγνωμοσύνη και συγκίνηση, ευχαριστεί όλους τους φίλους του βιβλιοπωλείου -αναγνώστες, συγγραφείς, εκδότες- για την αμέριστη στήριξή τους και την εμπιστοσύνη που του έδειξαν όλα αυτά τα χρόνια.

«Δεν υπάρχουν λόγια, και το ευχαριστώ είναι λίγο, για να εκφράσουν τα συναισθήματά μας», αναφέρεται στην ανάρτηση, ενώ η ομάδα του “Επί Λέξει” εκφράζει τη χαρά της για τη συμμετοχή της στην υπόθεση του βιβλίου, θεωρώντας ότι «ένα λιθαράκι το έβαλε».

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στην κυρία Ελένη Μιχαήλου, τη ζωγράφο που υπηρέτησε με πάθος την καλλιτεχνική διάσταση του βιβλιοπωλείου, διακοσμώντας τον Μαύρο Τοίχο του με έργα και επιλογές καλλιτεχνών, κάνοντας το βιβλιοπωλείο έναν πραγματικό πολιτιστικό προορισμό.

Το “Επί Λέξει” υπήρξε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα και αγαπημένα βιβλιοπωλεία στην Αθήνα, με μακρά ιστορία και σταθερή παρουσία στον πολιτιστικό χάρτη της πόλης. Από την πρώτη στιγμή της λειτουργίας του, καθιερώθηκε ως σημείο συνάντησης για βιβλιόφιλους και ανθρώπους του πνεύματος.

Ο Μαύρος Τοίχος, ο οποίος φιλοξενούσε έργα και επιλογές καλλιτεχνών, παρέμενε μια χαρακτηριστική πτυχή του χώρου, προσφέροντας όχι μόνο βιβλία αλλά και τέχνη σε κάθε γωνιά του βιβλιοπωλείου.

Το “αντίο” του βιβλιοπωλείου “Επί Λέξει”: