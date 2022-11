Πέθανε η συγγραφέας Τζούλι Πάουελ - Βρισκόταν πίσω από την ταινία "Τζούλι & Τζούλια"

Η Τζούλι Πάουελ, food writer και συγγραφέας η απόφαση της οποίας να αφιερώσει έναν χρόνο μαγειρεύοντας κάθε συνταγή του "Mastering the Art of French Cooking" της Julia Child οδήγησε στο δημοφιλές food blog και μετέπειτα την ταινία, "Τζούλι και Τζούλια", πέθανε σε ηλικία 49 ετών την Τετάρτη (26/10) στην κατοικία της στο Olivebridge της Νέας Υόρκης.

Στο βιβλίο της η Τζούλι εξιστορεί τις προσπάθειές της να εκτελέσει και τις 524 συνταγές του βιβλίου μαγειρικής της Julia Child, από το οποίο εμπνεύστηκε το 2009 το σενάριο της ταινίας "Τζούλι και Τζούλια", σε σκηνοθεσία Νόρα Έφρον, με τη Μέριλ Στριπ να υποδύεται την Τζούλια Τσάιλντ και την Έιμι Άνταμς στον ρόλο της ίδιας της Πάουελ.

ADVERTISING

Την είδηση του θάνατου της επιβεβαίωσε στους New York Times ο σύζυγός της, Έρικ Πάουελ, ο οποίος ανέφερε ότι υπέστη καρδιακή ανακοπή.

Το "Julie & Julia" ξεκίνησε ως blog στο Salon.com στο οποίο η Πάουελ, αναζητώντας μια διέξοδο από τη βαρετή ζωή της στο κέντρο του Μανχάταν λίγο μετά την 11η Σεπτεμβρίου, ξεκίνησε μια οδύσσεια σπιτικής μαγειρικής για να βγάλει με επιτυχία και τις 524 συνταγές. στο κλασικό γαλλικό βιβλίο μαγειρικής της Child, "Mastering the Art of French Cooking".

Το Julie/Julia Project έγινε ιδιαίτερα δημοφιλές και αποτέλεσε μοντέλο και για άλλα ιστολόγια, συμβάλλοντας στη δημιουργία κοινού για τη μαγειρική στο σπίτι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ τα κείμενα της Πάουελ συγκεντρώθηκαν στο βιβλίο με τίτλο "Julie and Julia: 365 Days, 524 Recipes, 1 Tiny Apartment Kitchen", που αργότερα κυκλοφόρησε ως "Julie & Julia: My Year of Cooking Dangerously".

Julie & Julia: Το trailer της ταινίας

Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις