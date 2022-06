Τα βιβλία του Χαρούκι Μουρακάμι τώρα έχουν το δικό τους soundtrack

Η τζαζ είναι από τα αγαπημένα μουσικά είδη του πολυμεταφρασμένου Ιάπωνα συγγραφέα Χαρούκι Μουρακάμι. Από το πρώτο του κιόλας μυθιστόρημα, το «Hear the Wind Sing» (1979) ο εδώ και χρόνια υποψήφιος για Νόμπελ Λογοτεχνίας αναφέρει στα βιβλία του μουσικούς και συγκεκριμένες συνθέσεις της τζαζ.

Στα βιβλία, ωστόσο, δε συμβαίνει αυτό που γίνεται με τις ταινίες και τα soundtrack, δηλαδή δεν μπορεί κάποιος τον οποίο γοήτευσε ένα μυθιστόρημα να αγοράσει το σχετικό CD με τη μουσική που υπάρχει στις σελίδες του. Τώρα, το νοτιοκορεατικό κανάλι στο YouTube «Jazz Is Everywhere» ανέλαβε να καλύψει αυτό το… κενό: έχει ετοιμάσει δύο playlists με τις μουσικές συνθέσεις για δύο από τα μυθιστορήματα του Ιάπωνα συγγραφέα.

Δεκαοκτώ χρόνια μετά το πρώτο του πεζογράφημα, ο Μουρακάμι έδωσε τίτλο σε ένα ολόκληρο μυθιστόρημά του, "Νορβηγικό Δάσος", εμπνευσμένο από τη σύνθεση των Beatles «Norwegian Wood (This Bird Has Flown)».

«Όταν πρωτοεμφανίστηκε στην Κορέα, όπου ζω, το "Νορβηγικό Δάσος" κυκλοφόρησε με τίτλο "Η Εποχή της Απώλειας"» επισημαίνει ο Colin Marshall, ο οποίος με έδρα τη Σεούλ γράφει και κάνει εκπομπές για θέματα πόλεων, γλώσσας και κουλτούρας. «Στον τίτλο (της κορεατικής έκδοσης) γίνεται αναφορά σε μία μιας ώρας περίπου playlist που ετοίμασε το κανάλι "Jazz Is Everywhere". Η επιλογή περιλαμβάνει το "Waltz for Debby" με το Τρίο του Bill Evans, το "Desafinado" του Antonio Carlos Jobim, το "Honeysuckle Rose" του Thelonious Monk και το "So What" του Miles Davis».

«Πιο πρόσφατα, το "Jazz Is Everywhere" ετοίμασε μια playlist με συνθέσεις από το μυθιστόρημα “1Q84” του 2011, στην οποία συναντά κανείς τους Nat King Cole, Louis Armstrong, Billie Holiday και Duke Ellington» συνεχίζει ο Colin Marshall.

«Αυτές οι playlists εστιάζουν στην τζαζ, ένα από το πιο αγαπημένα μουσικά είδη του Μουρακάμι· όπως είναι ευρέως γνωστό, πριν γίνει συγγραφέας είχε το δικό του τζαζ μπαρ στο Τόκιο (το όνομά του, «Peter Cat», σήμερα κοσμεί ένα καφέ-βιβλιοπωλείο στη Σεούλ). Αλλά η playlist για το «1Q84» ολοκληρώνεται με την απολύτως ουδεμία σχέση με την τζαζ έχουσα σύνθεση του Μοραβού συνθέτη κλασικής μουσικής Λέος Γιάνατσεκ «Sinfonietta», μια κατά κάποιον τρόπο αταίριαστη ορχηστρική σύνθεση που απρόσμενα έγινε επιτυχία στην Ιαπωνία λίγο μετά την κυκλοφορία του «1Q84». Αυτό απλώς και μόνο υπονοεί την ποικιλία Δυτικής μουσικής της οποίας ο Μουρακάμι έκανε λογοτεχνική χρήση».

