Βρετανικό Μουσείο: Ακτιβιστές φόρεσαν στο άγαλμα της θεάς Δήμητρας πορτοκαλί γιλέκο

Οι ακτιβιστές της οργάνωσης Just Stop Oil διαμαρτυρήθηκαν για τις εξορύξεις πετρελαίου φορώντας στο άγαλμα της θεάς Δήμητρας ένα γιλέκο.

Διαμαρτυρία στο Βρετανικό Μουσείο πραγματοποίησε η περιβαλλοντική οργάνωση Just Stop Oil, ντύνοντας ένα το άγαλμα της θεάς Δήμητρας με ένα πορτοκαλί γιλέκο.

Οι ακτιβιστές για το κλίμα, φόρεσαν στον αρχαιοελληνικό άγαλμα το εν λόγω γιλέκο και δίπλα κόλλησαν ένα “συννεφάκι” που έγραφε «απλά σταματήστε την πείνα».

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε η ίδια η οργάνωση μέσω του ιστοτόπου της σχετικά με την παρέμβαση, αναφέρει ότι «στις 10 π.μ. σήμερα (25 Οκτωβρίου), δύο διαδηλωτές της Just Stop Oil τοποθέτησαν ένα γιλέκο στο μαρμάρινο άγαλμα της Δήμητρας».

Σημειώνεται πως το άγαλμα χρονολογείται από το 350 π.Χ.-330 π.Χ.

Το Βρετανικό Μουσείο επιβεβαίωσε σε δήλωσή του ότι το άγαλμα δεν υπέστη ζημιές και ότι η γκαλερί παραμένει ανοιχτή για τους επισκέπτες.

Ωστόσο, ένας εκπρόσωπος μουσείου, σχολιάζοντας το περιστατικό στην The Art Newspaper, είπε πως η συγκεκριμένη ενέργεια έθεσε εκθέματα σε κίνδυνο: «Το Βρετανικό Μουσείο σέβεται το δικαίωμα των άλλων να εκφράσουν τις απόψεις τους και επιτρέπει την ειρηνική διαμαρτυρία στο χώρο του μουσείου, εφόσον δεν υπάρχει κίνδυνος για τη συλλογή, το προσωπικό ή τους επισκέπτες. Αυτό το περιστατικό παραβίασε ξεκάθαρα τις οδηγίες για τους επισκέπτες και έθεσε εκθέματά σε κίνδυνο».

Στη δήλωσή της, η Just Stop Oil απαιτεί από το Ηνωμένο Βασίλειο να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να τερματιστεί η εξόρυξη πετρελαίου, φυσικού αερίου και άνθρακα έως το 2030.

Ένας εκπρόσωπος της οργάνωσης είπε: «Πείνα ή ένας κόσμος χωρίς πετρέλαιο. Τι πρέπει να γίνει; Η κλιματική κρίση απειλεί την επισιτιστική μας ασφάλεια και οι επιπτώσεις θα επιδεινωθούν μέχρι να σταματήσουμε να καίμε ορυκτά καύσιμα».

«Αν νομίζετε ότι ο λιμός συμβαίνει μόνο αλλού, ξανασκεφτείτε το», συνεχίζει ο εκπρόσωπος. «Η κατάσταση του πλούσιου έθνους μας δεν θα μας προστατεύσει από αυτό που έρχεται. Μια κατάρρευση στα ρεύματα του Ατλαντικού ωκεανού θα κατέστρεφε την ικανότητά μας να καλλιεργούμε τρόφιμα και δεν μπορείτε να φάτε χρήματα».

Η τρίτη παρέμβαση της οργάνωσης μέσα σε μια εβδομάδα

Η παρέμβαση της Just Stop Oil στο Βρετανικό Μουσείο είναι η τελευταία σε μια σειρά διαμαρτυριών σε μουσεία του Ηνωμένου Βασιλείου. Μόλις εχθές Πέμπτη (24/10) οι ακτιβιστές έντυσαν ένα άγαλμα των Beatles, που βρίσκεται στην πατρίδα του συγκροτήματος, το Λίβερπουλ, με το ίδιο γιλέκο, και στο αντίστοιχο “συννεφάκι” έγραψαν “hey Jude, let’s stop the oil” και “Imagine there’s no oil”.

Την περασμένη εβδομάδα (18/10), τρεις διαδηλωτές του Just Stop Oil άνοιξαν ένα πανό στην Εθνική Πινακοθήκη της Βρετανίας στην έκθεση Van Gogh: Poets and Lovers του Λονδίνου, μπροστά από δύο από τους πίνακες του καλλιτέχνη. Οι διαδηλωτές ζητούσαν την απελευθέρωση της Phoebe Plummer και της Anna Holland, οι οποίες φυλακίστηκαν τον Σεπτέμβριο αφού πέταξαν σούπα στον πίνακα “Ηλιοτρόπια”.