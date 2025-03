Χορεύοντας ανάμεσα στα σύννεφα- Τι θα δούμε στον φετινό μαραθώνιο χορού στη Στέγη

4 ημέρες. 8 ώρες συνεχόμενου χορού καθημερινά. Στη δωδέκατη χρονιά του, το καθιερωμένο φεστιβάλ σύγχρονου χορού της Στέγης παρουσιάζει μέσα σε ένα πυκνό τετραήμερο πέντε παραστάσεις χορού και μια ταινία, έχοντας στο επίκεντρο την εικαστικότητα και, όπως κάθε χρόνο, μια «λοξή» απάντηση στο ερώτημα «τι είναι χορός;»

Από τις 3 έως τις 6 Απριλίου ένας μαραθώνιος χορού γεμίζει ασφυκτικά τις σκηνές της Στέγης. Από τις 5 το απόγευμα έως τα μεσάνυχτα –και δύο μέρες και λίγο μετά– οι Έλληνες χορογράφοι καταπιάνονται στο Onassis Dance Days 2025 με όσα τους απασχολούν, πειραματίζονται με νέες αισθητικές και θέτουν τον παλμό του φετινού φεστιβάλ.

Μιχάλης Θεοφάνους, Χαρά Κότσαλη, Φωτεινή Σταματελοπούλου, Σοφία Μαυραγάνη & Τζάνις Ράφα εκφράζουν τις αγωνίες, τις ελπίδες και τις ματαιώσεις τους στήνοντας βωμούς, αποτινάσσοντας ρόλους και ταυτότητες, συνομιλώντας με την ιστορία, δικαιώνοντας τα αδάμαστα σώματα. Για άλλη μια χρονιά το πρόγραμμα του φεστιβάλ περιλαμβάνει και έναν διεθνή χορογράφο, στην πρώτη, μάλιστα, παρουσίαση παράστασής του στην Ελλάδα, τον Νταμιάν Ζαλέ και τον μοναδικό κόσμο του.

ODD 2025, Michalis Theofanous_ecdysis Efi-Gousi

Τι θα δούμε στην Κεντρική Σκηνή της Στέγης

Η Κεντρική Σκηνή της Στέγης μεταμορφώνεται σε ένα τοπίο κοσμογονίας. Οι χορευτές και χορεύτριες αναμετρώνται με την αδάμαστη ομορφιά της φύσης: τον άνεμο, το νερό, το χώμα, τον καπνό, την ομίχλη, το φως, το σκοτάδι. Μαύρη άμμος, ασημόσκονη, πατάτες, νερό και κόλλα, κάτω από το κατάλληλο βλέμμα και με επεξεργασία, γίνονται έργα τέχνης. Με τέτοια υλικά καταπιάστηκαν ο εικονοκλάστης χορογράφος Damien Jalet και ο γλύπτης Kohei Nawa στα δύο έργα που παρουσιάζουν στο πλαίσιο του Onassis Dance Days 2025: τη χορογραφία Planet [wanderer] με ένα 8μελές ανσάμπλ από 4 έως 6 Απριλίου και την ταινία Mist με τους 18 χορευτές του Nederlands Dans Theater (NDT 1) στις 4 και 5 Απριλίου.

έχουν συνεργαστεί στενά και με τους τέσσερις Έλληνες χορογράφους του φετινού φεστιβάλ πάνω στην υλικότητα των σωμάτων, την αισθητική του ήχου, την ποιητική του λόγου και την εικαστικότητα των σκηνικών αντικειμένων.Οι περισσότερες παραγωγές προέκυψαν από το open call του Onassis AiR και αναπτύχθηκαν με την υποστήριξη του Onassis AiR dramaturgy.

Στο σόλο έργο ecdysis, ο Μιχάλης Θεοφάνους με την Τίνα Τζόκα στη διαμόρφωση του σκηνικού χώρου στο -1 της Στέγης (3-6 Απριλίου) μας καλούν να εισβάλουμε σαν ηδονοβλεψίες στον προσωπικό χώρο ενός πλάσματος σε αέναη μεταμόρφωση. Γινόμαστε αυτόπτες μάρτυρες στο ευάλωτο ξεγύμνωμά του, καθώς απεκδύεται μια σειρά από ταυτότητες. Γιατί ίσως η ροή είναι η μόνη δυνατή συνθήκη κι έτσι κανένας «δεν είναι πια αυτό που ήταν και δεν είναι ακόμη αυτό που θα γίνει», όπως δηλώνει ο δημιουργός.

Στο ΙT’S THE END OF THE AMUSEMENT PHASE της Χαράς Κότσαλη στη Μικρή Σκηνή (3-6 Απριλίου), τρεις γυναίκες στήνουν έναν άναρχο κινητικό, αισθητικό και ηχητικό μαραθώνιο, αναζητώντας την απόλαυση που διαρκώς ανακόπτεται. Με τη συνεργασία του γλύπτη και εικαστικού Περικλή Πραβήτα, δημιουργείται ένα ξέφρενο πανόραμα από χορούς σε διαρκή συνδιαλλαγή με την Ιστορία, «αυτόν τον δεσμό προόδου και καταστροφής», σύμφωνα με τα λόγια της χορογράφου.

Στο Horse Me, η Σοφία Μαυραγάνη και η εικαστικός Τζάνις Ράφα στήνουν στη Μικρή Σκηνή της Στέγης (3-6 Απριλίου) μια σουρεαλιστική, ποιητική αλληγορία για τα όρια της συμβίωσης της ανθρώπινης και της μη ανθρώπινης φύσης, με επίκεντρο την εικόνα του αλόγου και τη σχέση σωμάτων που καβαλούν και καβαλικεύονται. Η στόχευσή τους; Το δικαίωμα του σώματος να παραμείνει ανεξερεύνητο, αδιευκρίνιστο και αδάμαστο.

Στο NEAR MISSES, η Φωτεινή Σταματελοπούλου χορογραφεί στο -1 της Στέγης (3-6 Απριλίου) τη/το Δέσποινα Σανιδά-Κρεζία σε μια σόλο περφόρμανς που είναι επίσης εικαστική εγκατάσταση, σε συνεργασία με τους Δημήτρη Ταμπάκη και Πάνο Αλεξιάδη. Το έργο διερευνά στρατηγικές αυτοάμυνας και ανθεκτικότητας, χαράσσοντας οριακές γραμμές μεταξύ σιωπής και οργής. Η/Το περφόρμερ υποστηρίζεται από ένα σύνολο φορέσιμων μεταλλικών αντικειμένων που συνθέτουν έναν ηχητικό και φωνητικό βωμό αποκαλύπτοντας μια υπερεκτεθειμένη χειρονομία μέσα στο χάος.

Στο Onassis Dance Days 2025 οι σκηνές της Στέγης μάς συστήνουν νέους εικαστικούς κόσμους, το σώμα αποκτά άλλες διαστάσεις, η κίνηση δίνει μορφή στο άυλο και η σκηνή πάλλεται από ζωή.

Συντελεστές

Επιμελητική Κατεύθυνση: Αφροδίτη Παναγιωτάκου

Σχεδιασμός & Επιμέλεια: Ιλειάνα Δημάδη, Κωνσταντίνος Τζάθας

Επικεφαλής Παραγωγής: Βασίλης Παναγιωτακόπουλος

Οργάνωση Παραγωγής: Δέσποινα Σιφνιάδου, Δήμητρα Χατζηχαραλάμπους

Εκτέλεση Παραγωγής: Μαριανότα Γιαννάκη, Δανάη Γιαννακοπούλου, Ιουλία Σταμούλη, Μαριάννα Αντζουλάτου, Φαίη Μινωπέτρου

Τεχνικός Διευθυντής: Αντώνης Κόκκορης

Αναπληρωτής Τεχνικός Διευθυντής: Γιάννης Ντόβας

Stage Managers: Ναταλία Βορριά, Κατερίνα Κώτσου, Μελίνα Λορκίδη

Ανάθεση & Παραγωγή ελληνικών παραστάσεων: Στέγη Ιδρύματος Ωνάση

Πληροφορίες παραστάσεων

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Πέμπτη 3 Απριλίου

17:00 | ecdysis | Μιχάλης Θεοφάνους | -1 | 40 λεπτά

18:00 | ΙT’S THE END OF THE AMUSEMENT PHASE | Χαρά Κότσαλη | Μικρή Σκηνή | 40 λεπτά

19:00 | NEAR MISSES | Φωτεινή Σταματελοπούλου | -1 | 40 λεπτά

22:00 | Horse Me | Σοφία Μαυραγάνη & Τζάνις Ράφα | Μικρή Σκηνή | 40 λεπτά

Παρασκευή 4 Απριλίου

17:00 | ecdysis | Μιχάλης Θεοφάνους | -1 | 40 λεπτά

18:00 | Horse Me | Σοφία Μαυραγάνη & Τζάνις Ράφα | Μικρή Σκηνή | 40 λεπτά

19:00 | NEAR MISSES | Φωτεινή Σταματελοπούλου | -1 | 40 λεπτά

20:30 | Planet [wanderer] | Damien Jalet, Kohei Nawa | Κεντρική Σκηνή | 55 λεπτά

22:00 | ΙT’S THE END OF THE AMUSEMENT PHASE | Χαρά Κότσαλη | Μικρή Σκηνή | 40 λεπτά

00:00 | Μist | Μια ταινία του Damien Jalet σε συνεργασία με τους Kohei Nawa & Rahi Rezvani | Κεντρική Σκηνή (Προβολή) | 49 λεπτά

Σάββατο 5 Απριλίου

17:00 | ecdysis | Μιχάλης Θεοφάνους | -1 | 40 λεπτά

18:00 | ΙT’S THE END OF THE AMUSEMENT PHASE | Χαρά Κότσαλη | Μικρή Σκηνή | 40 λεπτά

19:00 | NEAR MISSES | Φωτεινή Σταματελοπούλου | -1 | 40 λεπτά

20:30 | Planet [wanderer] | Damien Jalet, Kohei Nawa | Κεντρική Σκηνή | 55 λεπτά

22:00 | Horse Me | Σοφία Μαυραγάνη & Τζάνις Ράφα | Μικρή Σκηνή | 40 λεπτά

00:00 | Μist | Μια ταινία του Damien Jalet σε συνεργασία με τους Kohei Nawa & Rahi Rezvani | Κεντρική Σκηνή (Προβολή) | 49 λεπτά

Κυριακή 6 Απριλίου

17:00 | ecdysis | Μιχάλης Θεοφάνους | -1 | 40 λεπτά

18:00 | Horse Me | Σοφία Μαυραγάνη & Τζάνις Ράφα | Μικρή Σκηνή | 40 λεπτά

19:00 | NEAR MISSES | Φωτεινή Σταματελοπούλου | -1 | 40 λεπτά

20:30 | Planet [wanderer] | Damien Jalet, Kohei Nawa | Κεντρική Σκηνή | 55 λεπτά

22:00 | ΙT’S THE END OF THE AMUSEMENT PHASE | Χαρά Κότσαλη | Μικρή Σκηνή | 40 λεπτά

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ

Planet [wanderer] | Damien Jalet, Kohei Nawa

Κανονικό: 20 €, 30 €, 40 €

Μειωμένο, Φίλος, Κάτοικος Γειτονιάς: έκπτωση 20% επί της τιμής του κανονικού εισιτηρίου

Παρέα 5-9 άτομα: έκπτωση 10% επί της τιμής του κανονικού εισιτηρίου

Ανεργίας, ΑμεΑ, Συνοδός ΑμεΑ: 10 €

Εισιτήριο Περιορισμένης Ορατότητας: έκπτωση 50% επί της τιμής του κανονικού εισιτηρίου

Mist | Μια ταινία του Damien Jalet σε συνεργασία με τους Kohei Nawa & Rahi Rezvani

Κανονικό εισιτήριο: 8 €

Μειωμένο εισιτήριο, Φίλος, Κάτοικος Γειτονιάς: έκπτωση 20% επί της τιμής του κανονικού εισιτηρίου

Παρέα 5-9 άτομα: έκπτωση 10% επί της τιμής του κανονικού εισιτηρίου

Ανεργίας, ΑμεΑ, Συνοδός ΑμεΑ:6 €

ecdysis | Μιχάλης Θεοφάνους

IT’S THE END OF THE AMUSEMENT PHASE | Χαρά Κότσαλη

NEAR MISSES | Φωτεινή Σταματελοπούλου

Horse Me | Σοφία Μαυραγάνη & Τζάνις Ράφα

Κανονικό: 12 €

Μειωμένο, Φίλος, Κάτοικος Γειτονιάς: έκπτωση 20% επί της τιμής του κανονικού εισιτηρίου

Παρέα 5-9 άτομα: έκπτωση 10% επί της τιμής του κανονικού εισιτηρίου

Ανεργίας, ΑμεΑ, Συνοδός ΑμεΑ: 10 €