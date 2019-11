AthensCon 2019: Ανοίγει τις πύλες του το μεγαλύτερο συνέδριο κόμικς και ποπ κουλτούρας της Ελλάδας

Παλαιότερα, όταν τα κόμικ δεν ήταν trend, οι φανατικοί αναγνώστες τους είχαν να περιμένουν μόνο το ξακουστό φεστιβάλ κόμικς της Βαβέλ προκείμενου να δουν εκθέσεις για την ενάτη τέχνη και να γνωρίσουν σπουδαίους εκπροσώπους της από το εξωτερικό. Σήμερα, με την επέλαση των "χάρτινων ηρώων" στον κινηματογράφο η κατάσταση είναι τελείως διαφορετική, γεγονός που γιορτάζεται από δεκάδες συγκεντρώσεις σε διαφορετικές πόλεις της χώρας μας. Η κορυφαία εξ αυτών θεωρείται αναμφίβολα το AthensCon 2019, το οποίο ανοίγει τις πύλες του σήμερα, Σάββατο, και αύριο, Κυριακή, στο Κλειστό Παλαιού Φαλήρου (Tae Kwon Do) για να υποδεχτεί χιλιάδες επισκέπτες-οπαδούς της ποπ κουλτούρας.

Οι διοργανωτές του αθηναϊκού Con, που πραγματοποιείται εφέτος για πέμπτη συνεχή χρονιά, φαίνονται πιο προετοιμασμένοι από ποτέ, έχοντας διαφυλάξει στις θέσεις των επίσημων προσκεκλημένων τους μερικά από τα πιο ηχηρά ονόματα από τον χώρο των κόμικ, του σινεμά, των video games, των επιτραπέζιων και του cosplay.

Οι πιο σημαντικοί εξ αυτών είναι ο βρετανός Dave Gibbons και το Αμερικανοβρετανίς Chris Claremont. O 70χρονος σήμερα Gibbons (ο οποίος είχε βρεθεί πάλι προ ημερών στην Αθήνα) είναι ο σχεδιαστής του εμβληματικού κόμικ «Watchmen» σε σενάριο του Alan Moore - Θα υπογράψει αντίτυπα των έργων του και θα συνομιλήσει με το κοινό, ενώ σε ειδική εκδήλωση με τίτλο «Spotlight on Dave Gibbons» (Σάββατο 17.30) θα αναφερθεί στην καριέρα του, στη συνεργασία του με άλλους καλλιτέχνες και στα σημαντικότερα έργα της πλούσιας διαδρομής του. Την Κυριακή θα παραδώσει το εργαστήριό του με τίτλο «From Big to Small»

Ο 69χρονος Claremont είναι ο δεύτερος "πατέρας" των X-men: Μετά τον Stan Lee που δημιούργησε τους πρώτους πέντε X-men, Ο Claremont συνεισέφερε το 1975 στην αναβίωση των μεταλλαγμένων (όταν όλοι νόμιζαν ότι η καριέρα τους είχε τελειώσει) - Εισήγαγε τον Wolverine στην ομάδα, δημιούργησε χαρακτήρες που αγαπήθηκαν από το κοινό (Storm, Colossus, Nightcrawler κ.ά.) και storylines που έμελλε να γίνουν θρυλικά, μεταξύ των οποίων και το Phoenix Saga. O Claremont θα συμμετάσχει σε signing και θα μιλήσει στο κοινό για τα πιο δημοφιλή έργα του, για τις συνεργασίες του με κορυφαίους σχεδιαστές και για τα κόμικς που του αρέσει να γράφει (Κυριακή 18.30). Το Σάββατο θα παραδώσει το εργαστήριο «How to Build a Story and Watch Your Mind Explode».

Εκτός όμως από τους Gibbons και Claremont, στο AthensCon θα δώσουν το παρόν: Ο Ιταλός σχεδιαστής Giuseppe Camuncoli θα μιλήσει για το έργο του και ειδικότερα για τα νέα του projects με την Image Comics (Σάββατο 14.30)· ο Andrea Freccero για τη δουλειά του καλλιτεχνικού διευθυντή σε ένα περιοδικό με ιστορίες χαρακτήρων του Disney (Κυριακή 15.30)· ο Bob McLeod για τις δουλειές του στη Marvel όπως το «The New Mutants» και το «Kraven’s Last Hunt» (Σάββατο 15.30)· η σεναριογράφος Gail Simone για τους γυναικείους χαρακτήρες της όπως η «Wonder Woman», η «Red Sonja», η «Batgirl» κ.ά. (Κυριακή 17.30)· οι Stjepan και Linda Sejic για τις δουλειές που έχουν κάνει ξεχωριστά με μεγάλους εκδοτικούς οίκους αλλά και για τις κοινές τους δουλειές ως ζευγάρι στην τέχνη και στη ζωή (Κυριακή 14.30) κ.ά.

Στους καλεσμένους θα είναι επίσης και ο αθάνατος "Highlander" Duncan Macleod ή αλλιώς Adrian Paul, o οποίος θα παραδώσει σεμινάρια ξιφασκίας και ο ηθοποιός Stefan Kapicic που υποδύθηκε τον Colossus στις δύο ταινίες Deadpool.

Παράλληλα θα διεξάγονται εργαστήρια περιορισμένου αριθμού θέσεων για πιο ειδικά θέματα που σχετίζονται με τα κόμικς, από τα οποία ξεχωρίζουν:

- «The Gaming Industry & Kickstarter» με τον Αναστάσιο Γρηγοριάρη

- «Comic Scripting 101» με τον σεναριογράφο Kieron Gillen

- «Creating a Disney Cover» με τον Andrea Frecerro,

- «The Art of Drawing a Cover from Start to Finish» με τον σχεδιαστή Giuseppe Camuncoli

Στο Artist's Alley του AthensCon 2019 θα δώσουν επίσης το παρόν 78 γνωστοί και καταξιωμένοι σκιτσογράφοι / εικονογράφοι από τη χώρα μας, αλλά και νέοι που ξεδιπλώνουν το ταλέντο και τα έργα τους προς τέρψη των επισκεπτών. Καθ’ όλη τη διάρκεια του διημέρου θα πραγματοποιούνται signings από όλους τους παρευρισκόμενους καλλιτέχνες, θα πωλούνται υπογεγραμμένα έργα από τους ίδιους, ενώ οι επισκέπτες θα έχουν τη μοναδική δυνατότητα και να φωτογραφηθούν με τους παραπάνω αγαπημένους καλλιτέχνες και ηθοποιούς.

Attractions

Στην αρένα και τα διαζώματα των συνολικά 8.500 τ.μ. το κοινό θα έχει την ευκαιρία να επισκεφθεί περισσότερους από 120 εκθέτες, να θαυμάσει από κοντά ένα Tie-Fighter διαστημόπλοιο σε κανονική κλίμακα (6χ6μέτρα) από το κινηματογραφικό σύμπαν του Star Wars, επίσης θα μπορούν να αποδράσει από ένα ειδικά διαμορφωμένο #YourEURight Escape room, κ.ά.

Οι επισκέπτες θα μπορούν να συμμετέχουν σε διαγωνισμούς με απίθανα δώρα, να παίξουν video games γνωστών εταιριών στη νέα Gaming Αrea 1500τμ και τα πρωταθλήματα του E.F.L. (Esports Federal League). Nα μάθουν νέα επιτραπέζια που δεν γνώριζαν ως τώρα χάρη στο διαγωνισμό "Το Επιτραπέζιο".

Φυσικά δεν γίνεται να λείπουν οι ευφάνταστοι Cosplayers, που θα κατακλύσουν τον χώρο και θα προσπαθήσουν να σπάσουν το ρεκόρ συμμετοχής τους ξεπερνώντας τον περσινό αριθμό των 470 κουστουμιών!

Επίσης, στον χώρο του Tae Kwon Do θα βρίσκονται δεκάδες εκθέτες, βιβλιοπωλεία, εξειδικευμένα καταστήματα στα κόμικς και στα παιχνίδια κάθε είδους κ.ά. που μπορούν να κρατήσουν απασχολημένους επί ώρες μικρούς και μεγάλους.

Η έκθεση που ξεχωρίζει στο φετινό πρόγραμμα έχει τίτλο «90th Anniversary Mickey Mouse - The True Original Art Exhibition» και σε αυτήν συμμετέχουν Έλληνες δημιουργοί (Δημήτρης Πανταζής, Νίκος Δεληγκάρης, Κώστας Φραγκιαδάκης, Μάνος Λαγουβάρδος, Μπάμπης Κούρτης, Βασίλης Γέρκου, Ειρήνη Σκούρα, Νίκος Κούτσης, Κώστας Παντούλας, Γιώργος Κωστάκης, Γιάννης Μυλωνογιάννης, Δημήτρης Κάσδαγλης) που, με αφορμή τη συμπλήρωση 90 ετών από τη γέννηση του πιο διάσημου χαρακτήρα του Ουόλτ Ντίσνεϊ, φιλοτεχνούν τη δική τους εκδοχή ενός καρέ από την πρώτη κινηματογραφική εμφάνιση του δημοφιλούς ποντικού.

Πληροφορίες

AthensCon 2019

Σάββατο 30 Νοεμβρίου - Κυριακή 1 Δεκεμβρίου

Ώρες: 10.30-22.00

Πού: Στάδιο Tae Kwon Do, Παλαιό Φάληρο

Είσοδος: Ημερήσιο εισιτήριο: 8 ευρώ (προπώληση: 7 ευρώ)

Εισιτήριο διημέρου: 10 ευρώ

Παιδιά μέχρι 6 ετών: δωρεάν