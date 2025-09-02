Ανδρέας Γεωργίου: Ταΐζει την κόρη του στο κρεβάτι – Το τρυφερό στιγμιότυπο

Ευτυχισμένοι γονείς η Σιμώνη Χριστοδούλου και ο Ανδρέας Γεωργίου απολαμβάνουν τις πρώτες στιγμές με τη νεογέννητη κόρη τους.

Το πιο ωραίο δώρο για την πρώτη επέτειο γάμου τους απέκτησαν ο Ανδρέας Γεωργίου και η σύζυγός του Σιμώνη Χριστοδούλου, καθώς το ζευγάρι λίγες ημέρες πριν, απέκτησε το πρώτο του παιδί, ένα υγιέστατο κοριτσάκι.

Ο γνωστός δημιουργός τηλεοπτικών επιτυχιών, ηθοποιός και σκηνοθέτης, μοιράστηκε τις πρώτες φωτογραφίες της συντρόφου του και του μωρού τους από το μαιευτήριο, και σειρά είχε τώρα η Σιμώνη Χριστοδούλου, η οποία φωτογράφισε τον Ανδρέα Γεωργίου σε μία τρυφερή στιγμή με το λίγων ημερών κοριτσάκι τους.

Στην ανάρτηση που έκανε με αφορμή τη συμπλήρωση ενός έτους από την ημέρα του γάμου τους, η Σιμώνη Χριστοδούλου φωτογράφισε τον Ανδρέα Γεωργίου στο κρεβάτι τους να ταΐζει την κόρη του, ενώ έγραψε: “Και κάπως έτσι γίναμε 3. Happy Anniversary baby“.

Δείτε την ανάρτηση του Ανδρέα Γεωργίου: