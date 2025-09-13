Ανδρομάχη: Η τρυφερή ανάρτηση για τα πρώτα γενέθλια του γιου της – “Σ’ ευχαριστώ που είμαι η μανούλα σου”

Η Ανδρομάχη γιορτάζει τα πρώτα γενέθλια του γιου της με μια τρυφερή ανάρτηση στο Instagram. Η φωτογραφία και το όμορφο μήνυμα.

Η ζωή της Ανδρομάχης και του Γιώργου Λιβάνη έχει αλλάξει ριζικά από τη στιγμή που ήρθε στον κόσμο ο γιος τους.

Σήμερα, Σάββατο (13/9) γιορτάζουν τα πρώτα γενέθλια του παιδιού τους και η Ανδρομάχη θέλησε να ευχηθεί δημόσια στον γιο της με μια συγκινητική ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

«Χαρά μου, φως μου, πλασματάκι μου καλόψυχο και τρυφερό χρόνια σου πολλά και καλά, γεμάτα αγάπη και υπέροχες στιγμές. Ερωτάκι μου μικρούλικο, δεν το πιστεύω πως πέρασε ένας ολόκληρος χρόνος από την ημέρα που σε πήραμε για πρώτη φορά αγκαλιά. Είσαι τα πάντα, όλα, όλος ο κόσμος, η γη και ο ουρανός. Σ’ ευχαριστώ που είμαι η μανούλα σου. Θεέ μου, σ’ ευχαριστούμε γι’ αυτήν την ευλογία! Σε λατρεύουμε μωράκι μου», έγραψε η τραγουδίστρια.

Η ανάρτηση της Ανδρομάχης