Άννα Βίσση: Η ανάρτησή της για την ακύρωση της μεγάλης συναυλίας στα Γιάννενα

Τη λύπη της για την ακύρωση της μεγάλης συναυλίας της στα Γιάννενα με τον Αντώνη Ρέμο και τις Μέλισσες εξέφρασε με ανάρτησή της στο Instagram η Άννα Βίσση

Στην ακύρωση της μεγάλης συναυλίας όπου θα τραγουδούσαν η Άννα Βίσση, ο Αντώνης Ρέμος και οι Μέλισσες το Σάββατο (30/08) προχώρησε η διοργάνωση του “2nd P&I Open Air Festival” στα Γιάννενα, μετά την κατάρρευση της σκηνής στην πλατεία Μαβίλη λόγω των ισχυρών ανέμων.

Η Άννα Βίσση, με ανάρτησή της στο Instagram εξέφρασε τη λύπη της για την ακύρωση της συναυλίας, υπογραμμίζοντας πως “ευτυχώς δεν υπήρξε κανένας τραυματίας”. Την ανάρτησή της συνόδευσε με μια φωτογραφία της.

Συγκεκριμένα, έγραψε στο Instagram:

«Λυπάμαι τόσο πολύ που για άλλη μια φορά δεν μπόρεσε να γίνει αυτή η συναυλία μας στα Γιάννενα.

Είχαμε όλοι την αγωνία μήπως τη χαλάσει ο καιρός, πράγμα που έγινε εν τέλει, συν το απρόβλεπτο ατύχημα ένεκεν του αέρα, νωρίς το απόγευμα που διέλυσε εντελώς την ελπίδα να πραγματοποιηθεί.

Ευτυχώς δεν υπήρξε κανένας τραυματίας. Θέλω να στείλω την αγάπη μου σε όλους εσάς που ταξιδέψατε από πολλά μέρη για να έρθετε και σας ευχηθώ καλή και ασφαλή επιστροφή. Εις το επανιδείν»