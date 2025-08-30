Γιάννενα: Κατέρρευσε από τους ανέμους η σκηνή της συναυλίας του 2nd P&I Open Air Festival

Oι διοργανωτές της συναυλίας 2nd P&I Open Air Festival αναγκάστηκαν να προχωρήσουν στην ακύρωσή της.

Στην απόφαση για ακύρωση της συναυλίας αναγκάστηκαν του “2nd P&I Open Air Festival” στα Γιάννενα να προχωρήσουν οι διοργανωτές του.

Το Σάββατο, περίπου τρεις ώρες πριν από την προγραμματισμένη συναυλία, η σκηνή κατέρρευσε λόγω πολύ έντονων ανέμων.

Οπως αναφέρει χαρακτηριστικά το Epirus Gate, ισχυρή ριπή ανέμου με μορφή ανεμοστρόβιλου, μετέτρεψε την περιοχή σε βομβαρδισμένο τοπίο καταστρέφοντας το πάνω μέρος της σκηνής όπου θα γινόταν η συναυλία.

Ευτυχώς δεν βρισκόταν κανείς στο stage αλλά ούτε στον περιβάλλοντα χώρο και δεν υπήρξε κανένας τραυματισμός.

Η P&I και η διοργανώτρια εταιρία Galaxias Live Productions αποφάσισαν από κοινού, για την προστασία του κόσμου και των καλλιτεχνών (Αννα Βίσση, Αντώνη Ρέμος, Melisses) την ακύρωση.