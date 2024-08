Dakota Johnson – Chris Martin: Το δαχτυλίδι που έβαλε τέλος στις φήμες χωρισμού

Η γνωστή σταρ του Hollywood, Dakota Johnson, εθεάθη την Παρασκευή στο Μαλιμπού της Καλιφόρνια με ένα τεράστιο σμαραγδένιο δαχτυλίδι, “τελειώνοντας” τις φήμες περί χωρισμού από τον τραγουδιστή Chris Martin.

Η δημοφιλής ηθοποιός Dakota Johnson φωτογραφήθηκε από παπαράτσι στο Μαλιμπού της Καλιφόρνια την Παρασκευή (16/8), επιδεικνύοντας τον εκθαμβωτικό πολύτιμο λίθο των αρραβώνων της, διαψεύδοντας έτσι τις φήμες περί χωρισμού από τον Chris Martin.

Η Τζόνσον εμφανίστηκε εκνευρισμένη καθώς κοίταζε τους φωτογράφους ενώ περνούσε από ένα πάρκινγκ και επέδειξε σκόπιμα το εντυπωσιακό δαχτυλίδι της.

Την ίδια μέρα, ο εκπρόσωπος της 34χρονης ηθοποιού διέψευσε τις εικασίες ότι η Johnson και ο Martin συζητούσαν περι χωρισμού λέγοντας στο Page Six, «Οι αναφορές δεν είναι αληθινές. Είναι ευτυχισμένοι μαζί».

Οι φήμες για χωρισμό του ζευγαριού άρχισαν να φουντώνουν αφού μια πηγή ισχυρίστηκε στη Daily Mail ότι «παραδέχτηκαν ότι η σχέση τελείωσε – και είναι καλύτερο να προχωρήσουνε».

Επιπλέον, η Johnson δεν φορούσε το δαχτυλίδι των αρραβώνων της και απουσίαζε αισθητά από την ευρωπαϊκή περιοδεία του frontman των Coldplay «Music of the Spheres». Η σταρ του «Fifty Shades of Grey» παρακολούθησε για τελευταία φορά μια συναυλία των Coldplay στο Glastonbury Festival στο Somerset της Αγγλίας, τον Ιούνιο.

Η σχέση

Το ζευγάρι είναι μαζί από το 2017, ωστόσο φημολογείται ότι χώρισαν για λίγο το 2019, αν και ποτέ δεν επιβεβαίωσαν αυτούς τους ισχυρισμούς.

Η Johnson και ο Martin πυροδότησαν φήμες αρραβώνων τον Δεκέμβριο του 2020, όταν η λαμπερή ηθοποιός πρωτοεμφανίστηκε με το σμαραγδένιο δαχτυλίδι της. Παρόλα αυτά, πηγές είπαν στο Page Six τον Μάρτιο ότι οι δυο τους είναι αρραβωνιασμένοι εδώ και έξι χρόνια.

Ο Martin ήταν στο παρελθόν παντρεμένος με την Gwyneth Paltrow, με την οποία έχουν μια 20χρονη κόρη έναν 18χρονο γιο. Η Dakota φαίνεται να διατηρεί άψογες σχέσεις με τα παιδιά και την πρώην σύζυγο του Martin, συντροφεύοντας τους ακόμη και σε οικογενειακό ταξίδια.

Η ηθοποιός μίλησε επίσης για τον ρόλο της ως θετή μαμά , λέγοντας: «Αγαπώ αυτά τα παιδιά, καθώς η ζωή μου εξαρτάται από αυτό. Με όλη μου την καρδιά.”