Dawson’s Creek: Ο James Van Der Beek ανακοίνωσε ότι διαγνώστηκε με καρκίνο

Ο ηθοποιός του “Dawson’s Creek”, James Van Der Beek μίλησε ανοιχτά για τη μάχη του με τον καρκίνο.

Μία αποκάλυψη για το σοβαρό πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει έκανε ο Αμερικανός ηθοποιός Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ (James Van Der Beek) ανακοινώνοντας ότι διαγνώστηκε με καρκίνο του παχέος εντέρου.

Ο 47χρονος, γνωστός από τη συμμετοχή του στην τηλεοπτική σειρά “Dawson’s Creek” και την ταινία “Varsity Blues”, μίλησε στο περιοδικό People για τη διάγνωση και τη θεραπεία του.

“Έχω καρκίνο του παχέος εντέρου. Αντιμετωπίζω ιδιωτικά αυτή τη διάγνωση και έχω λάβει μέτρα για την επίλυσή της“, δήλωσε στο περιοδικό, τονίζοντας ότι αισθάνεται καλά και είναι αισιόδοξος.

Ο Βαν Ντερ Μπικ πρωταγωνίστησε σε πολλές δημοφιλείς σειρές και ταινίες στα τέλη της δεκαετίας του 1990 και στις αρχές της δεκαετίας του 2000, και έγινε ευρέως γνωστός μέσα από τη συμμετοχή του στην επιτυχημένη τηλεοπτική σειρά “Dawson’s Creek”, όπου υποδύθηκε τον Dawson Leery. Η σειρά ξεκίνησε το 1998 και το τελευταίο επεισόδιο προβλήθηκε το 2003

Έπαιξε επίσης μια φανταστική εκδοχή του εαυτού του στην καλτ τηλεοπτική σειρά “Don’t Trust the B—- in Apartment 23”, και συμμετείχε στην 28η σεζόν του show χορού “Dancing with the Stars” στις ΗΠΑ.

Ο Βαν Ντερ Μπικ συνέχισε να εργάζεται παρά τη διάγνωσή του.

Ο καρκίνος του παχέος εντέρου αναπτύσσεται από όγκους στο εσωτερικό του παχέος εντέρου και μπορεί να εξαπλωθεί εάν δεν αντιμετωπιστεί, σύμφωνα με την Cleveland Clinic.

Περισσότεροι άνδρες αναπτύσσουν αυτή τη μορφή καρκίνου από ό,τι γυναίκες. Αυξημένοι έλεγχοι και εξετάσεις έχουν βοηθήσει στην έγκαιρη ανίχνευσή του – μειώνοντας τον αριθμό των ανθρώπων που πεθαίνουν από καρκίνο του παχέος εντέρου, σημειώνει η κλινική.