Debbie Nelson: Πέθανε η μητέρα του Eminem

Σε ηλικία 69 ετών έφυγε από τη ζωή η μητέρα του Eminem, Debbie Nelson. Η ταραχώδης σχέση με τον γιο της που αποτυπώθηκε στα τραγούδια του ράπερ.

Πέθανε σε ηλικία 69 ετών, μετά από σοβαρά προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε, η Ντέμπι Νέλσον (Debbie Nelson) η μητέρα του Eminem, της οποίας η δύσκολη σχέση με τον γιο της έγινε ευρέως γνωστή μέσα από τους στίχους των επιτυχιών του ράπερ.

Ο επί σειρά ετών εκπρόσωπος του Eminem, Dennis Dennehy, επιβεβαίωσε τον θάνατο της Νέλσον την Τρίτη και αν και δεν αποκαλύφθηκαν τα αίτια θανάτου της, η ίδια είχε δώσει μάχη με τον καρκίνο του πνεύμονα.

Η Νέλσον γεννήθηκε το 1955 σε μια στρατιωτική βάση στο Κάνσας και ήταν το μεγαλύτερο από τα πέντε παιδιά της οικογένειάς της. Το 1972, σε ηλικία 17 ετών έφερε στον κόσμο το μελλοντικό φαινόμενο της ραπ μουσικής, το πραγματικό όνομα του οποίου είναι Marshall Mathers III.

Η τεταμένη σχέση της με τον γιο της δεν έμεινε ποτέ μυστική, καθώς ο ίδιος, ιδιαίτερα στα πρώτα χρόνια της καριέρας του, αναφερόταν συχνά σε αυτή μέσα από τα τραγούδια του.

Debbie Nelson Paul Sancya, File/AP Photo

Τραγούδια όπως το “My Name Is” και το “Cleanin’ Out My Closet”, όπου ο Eminem τραγουδάει “Να βλέπεις τη μαμά σου να παίρνει χάπια στην κουζίνα… Όλη μου τη ζωή με έκαναν να πιστεύω ότι ήμουν άρρωστος ενώ δεν ήμουν“, αποτυπώνουν κομμάτια της περίπλοκης και ταραχώδους σχέσης τους, ενώ λίγα χρόνια αργότερα, στους στίχους του βραβευμένου με Όσκαρ τραγουδιού του “Lose Yourself” από την ταινία “8 Mile”, ο ίδιος τραγουδά για τα “μακαρόνια της μαμάς του”, δείχνοντας πως η σχέση τους έχει αποκατασταθεί σε ένα βαθμό.

Τότε, η μητέρα του είχε ασκήσει δύο αγωγές για δυσφήμιση σχετικά με τις δηλώσεις του Eminem για εκείνη σε περιοδικά και ραδιοφωνικές εκπομπές. Στο βιβλίο της το 2008, “My Son Marshall, My Son Eminem”, προσπάθησε να βάλει τα πράγματα στη θέση τους, παρέχοντας στους αναγνώστες λεπτομέρειες για την πρώιμη ζωή του ράπερ, γράφοντας ότι ο Eminem είχε ξεχάσει τις καλές στιγμές που πέρασαν.

“Ο Μάρσαλ και εγώ ήμασταν τόσο κοντά που φίλοι και συγγενείς σχολίαζαν ότι ήταν σαν να μην είχε κοπεί ποτέ ο ομφάλιος λώρος”, έγραφε στο βιβλίο της.

Περιέγραψε επίσης λεπτομερώς τη δική της παιδική ηλικία, περιγράφοντας μια βίαιη οικογενειακή ζωή στην οποία η μητέρα του πατέρα της, με την οποία περνούσε τα καλοκαίρια, ήταν “η μόνη γυναίκα στη μεγάλη δυσλειτουργική οικογένειά μου που έδειχνε σε εμάς τα παιδιά αγάπη”.

Το 2004 δέχθηκε επίθεση από έναν 16χρονο στην Eight Mile Road, τον δρόμο σε ένα προάστιο του Ντιτρόιτ που έγινε διάσημος από την ταινία “8 Mile”, με τον δράστη να καταδικάζεται σε περισσότερα από τέσσερα χρόνια φυλάκισης.