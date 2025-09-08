Δέσποινα Βανδή: Θέλει λίγο ακόμα καλοκαίρι στην αγκαλιά του Βασίλη Μπισμπίκη

Τα καλοκαιρινά στιγμιότυπα από τις διακοπές της Δέσποινας Βανδή και του Βασίλη Μπισμπίκη στην Κρήτη.

Σε έναν από τους αγαπημένους της προορισμούς, την Κρήτη, την οποία φροντίζει να επισκέπτεται συχνά, βρήκαν οι πρώτες ημέρες του Σεπτέμβρη τη Δέσποινα Βανδή.

Η διάσημη τραγουδίστρια “ξέκλεψε” λίγες ημέρες από το γεμάτο επαγγελματικό της πρόγραμμα αυτό το καλοκαίρι και βρέθηκε στην Κρήτη μαζί φυσικά με τον σύντροφό της Βασίλη Μπιμπίκη και θέλησε να απαθανατίσει στιγμές από την τελευταία τους καλοκαιρινή εξόρμηση.

“Λίγο ακόμα καλοκαίρι ρε παιδιά!!!“, έγραψε χαρακτηριστικά η σταρ ποζάροντας με μαγιό και φόντο τις φυσικές ομορφιές της Κρήτης, ενώ δεν έλειψε και η selfie με τον αγαπημένο της.