Δέσποινα Βανδή: Τραγουδάει U2 με τη Μελίνα Νικολαΐδη και ο γιος της παίζει κιθάρα

Το ταλέντο της Μελίνας Νικολαΐδη στο τραγούδι το γνωρίζαμε. Ήρθε η στιγμή να ακούσουμε και τον γιο της Δέσποινας Βανδή, Γιώργο.

Ένα βίντεο για το πώς μοιάζουν οι χαλαρές ημέρες με τα παιδιά της στο σπίτι μοιράστηκε στα social media η Δέσποινα Βανδή.

Η διάσημη τραγουδίστρια, η οποία ετοιμάζεται για την επιστροφή της στη νυχτερινή Αθήνα, κάθισε στον καναπέ της και έχοντας στο πλευρό της την κόρη της Μελίνα και τον γιο της Γιώργο, τραγούδησε το “With Or Without You“.

Όμως όχι μόνη, αφού για τις ανάγκες του βίντεο το εμβληματικό τραγούδι των U2 έγινε ντουέτο, με τη Μελίνα Νικολαΐδη να αποδεικνύει για ακόμη μια φορά πως έχει αποκτήσει το ταλέντο της μητέρας της στο τραγούδι. Μάλιστα, τη μουσική ανέλαβε ο αδερφός της Γιώργος, ο οποίος τις συνόδευσε με την κιθάρα του.

“Μας παρέσυρε ο γιος μου με την κιθάρα του“, έγραψε η Δέσποινα Βανδή.

Αυτή ωστόσο δεν είναι η μόνη φορά που η τραγουδίστρια έχει μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της φίλους βίντεο στα οποία η Μελίνα Νικολαΐδη ξεδιπλώνει τις φωνητικές της ικανότητες. Πριν δύο χρόνια, η Δέσποινα Βανδή κατέγραψε τη 18χρονη τότε κόρη της να ερμηνεύει α καπέλα το τραγούδι της Billie Eilish με τίτλο “Power”, με την ερμηνεία της να μαγεύει και να γίνεται viral.

Δείτε το βίντεο: