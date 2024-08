Δούκισσα Νομικού: Η ανησυχία των followers της και το μήνυμά της

Η Δούκισσα Νομικού απολαμβάνει το καλοκαίρι της μαζί με την οικογένειά της, απέχοντας από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ένα μικρό διάλειμμα από τα social media αποφάσισε να κάνει η Δούκισσα Νομικού, η οποία απολαμβάνει τις διακοπές της.

Η παρουσιάστρια ήταν ιδιαίτερα ενεργή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και γι’ αυτό τον λόγο ανησύχησε τους ακολούθους της, όταν σταμάτησε να μοιράζεται στιγμές από την καθημερινότητά της.

Σήμερα, ωστόσο, έσπευσε να τούς καθησυχάσει.

«Μου έχετε στείλει αρκετά μηνύματα και με ψάχνετε. Θα επανέλθω σύντομα. Για την ώρα ζω ωραίες στιγμές μακριά από τα social. Διάβασα ένα ωραίο: You can’t add days to your life, but you can add life to your days» έγραψε η Δούκισσα Νομικού σε ένα story της.