Ελένη Φουρέιρα: Την έχετε δει ποτέ με κοντά μαλλιά; Το look που λάτρεψε η ίδια, αλλά όχι οι συνεργάτες της

Η Ελένη Φουρέιρα ταράζει το Instagram με ένα look που δεν την έχουμε ξαναδεί.

Αν ένα χαρακτηριστικό της εξωτερικής της εμφάνισης αποτελεί σήμα κατατεθέν για την Ελένη Φουρέιρα αυτό είναι τα πλούσια μαλλιά της. Ποιος θα ξεχάσει τις επικές εμφανίσεις στη σκηνή της Eurovision, όπου είχε ειπωθεί μάλιστα και η επική ατάκα της το 2019 στο Switch Song, “give me any song you want honey, and I’ll give you crazy hair (δώσε μου όποιο τραγούδι θες και θα σου δώσω ‘τρελά μαλλιά“).

Το απόγευμα της Τρίτης (11/02) η Ελένη Φουρέιρα τάραξε για λίγα δευτερόλεπτα τους θαυμαστές της όταν σε ένα Instagram story έδειξε το νέο της look το οποίο ήταν εντελώς διαφορετικό από ό,τι την έχουν συνηθίσει, αφού τα μαλλιά της ήταν πολύ κοντά κομμένα σχεδόν α λα γκαρσόν.

Ελένη Φουρέιρα Instagram@foureira

Ωστόσο, αμέσως φάνηκε πως επρόκειτο για περούκα, αφού άρχισε να ρωτάει τους στενούς της συνεργάτες πώς θα τους φαίνονταν να έκοβε πράγματι τα μαλλιά της και να έκανε το συγκεκριμένο κούρεμα.

“Σπύρο, μήπως τα κουρέψουμε έτσι κοντά;”, ακούγεται να ρωτάει τον κομμωτή της η τραγουδίστρια με εκείνον να απαντάει ειρωνικά “ναι”. “Παντελή;”, συνεχίζει η Ελένη Φουρέιρα ρωτώντας τον make up artist Παντελή Τουτουντζή, ο οποίος είπε αστειευόμενος: “Δεν θα πάθει κρίση αυτός, εσύ θα πάθεις με τα κλάματα που θα ρίξεις. Θα τραβάμε τα μαλλιά για να μακρύνουν…”.

“Μου πάνε όμως τα κοντά”, είπε στη συνέχεια η Ελένη Φουρέιρα κοιτώντας την κάμερα.

