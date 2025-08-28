Εμφάνιση-έκπληξη από τον Γ. Καπουτζίδη – Πού θα δούμε τον γνωστό ηθοποιό

Ο Φοίβος Δεληβοριάς επεφύλασσε μια έκπληξη για τους ακόλουθούς του στα social media.

Εμφάνιση-έκπληξη του Γιώργου Καπουτζίδη ανακοίνωσε ο Φοίβος Δεληβοριάς μέσα από ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Όπως αποκάλυψε, ο γνωστός ηθοποιός και σεναριογράφος αναμένεται να δώσει το “παρών” στην “Ταράτσα του Φοίβου”.

Η εμφάνιση του Γιώργου Καπουτζίδη στο Θέατρο Άλσος θα πραγματοποιηθεί την προσεχή Τετάρτη, 3 Σεπτεμβρίου, ενώ την ίδια μέρα στην “Ταράτσα του Φοίβου θα βρεθεί και η μουσικός Sophie Lies.

Στην ανάρτηση που έκανε ο Φοίβος Δεληβοριάς δημοσίευσε μια εικόνα του Γιώργου Καπουτζίδη και έγραψε:

«Ε, ναι, λοιπόν! Την επόμενη Τετάρτη (3 Σεπτεμβρίου) έρχεται στην Ταράτσα ο αγαπημένος μου @ykapoutzidis . Και πείτε μου εσείς καλύτερο τρόπο ν’ αρχίσει κανείς τον Σεπτέμβρη του. Θα είναι και η υπέροχη @sophielies_ παρέα και ετοιμάζουμε κάτι πολύ σπέσιαλ. Σύντομα έρχεται και το βιντεάκι».