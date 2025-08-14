Ευγενία Σαμαρά: Κάνει rafting στον ποταμό Clearwater

Η πιο “έχουν δυσκολέψει οι καλοκαιρινές διακοπές” ανάρτηση της Ευγενίας Σαμαρά από τον Καναδά.

Ακόμη ένα καλοκαίρι που η Ευγενία Σαμαρά ανακαλύπτει τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου, με τον φετινό Αύγουστο να τη βρίσκει στον Καναδά.

Η γνωστή ηθοποιός και παρουσιάστρια γνωρίζει τις ομορφιές της χώρας της Βόρειας Αμερικής και δεν σταματά να μοιράζεται με τους διαδικτυακούς της φίλους στιγμές από το ταξίδι ζωής που πραγματοποιεί.

“Θα κάνω όσα περισσότερα χιλιόμετρα μπορώ για να γνωρίσω την δεύτερη μεγαλύτερη χώρα στον κόσμο και θα σας πάρω και εσάς μαζί”, είχε γράψει στο Instagram πριν από μία εβδομάδα και οι τελευταίες αναρτήσεις της είναι γεμάτες μαγευτικά φυσικά τοπία, δάση, φαράγγια, μονοπάτια και… φάλαινες.

Στο τελευταίο carousel post η Ευγενία Σαμαρά μοιράστηκε μέσα από φωτογραφίες την εμπειρία της από το rafting που έκανε στον ποταμό Clearwater του Καναδά, που όπως έγραψε, δεν θα μπορούσε να παραλείψει, ειδικά “στη χώρα που έχει ποτάμια κάθε μισό δευτερόλεπτο“.

“Αν δεν κάνεις rafting στη χώρα που έχει ποτάμια κάθε μισό δευτερόλεπτο που θα κάνεις;;; Εδώ, ζω τη ζωούλα μου στον ωραιότερο και πιο ορμητικό ποταμό που έχω βουτήξει ποτέ μου και που είναι αντάξιος του ονόματος του, Clearwater.

Fun fact: προσπάθησα να κολυμπήσω αντίθετα από τη ροή του ποταμού και ήταν πραγματικά ακατόρθωτο παρόλα αυτά όταν αφέθηκα στη ροή του μπορούσα και να με πλοηγώ. Είμαι σχεδόν σίγουρη ότι κάτι τέτοιο συμβαίνει και με τη ροή της ζωής…”, έγραψε η ίδια.

Η ανάρτηση της Ευγενίας Σαμαρά: