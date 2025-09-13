Ευρυδίκη Βαλαβάνη: Στη θάλασσα αγκαλιά με τον γιο της – Η γλυκιά φωτογραφία

Αγκαλιά με τον γιο της με θέα τη θάλασσα πόζαρε η Ευρυδίκη Βαλαβάνη. Η τρυφερή φωτογραφία που συγκίνησε το Instagram.

Μία τρυφερή ανάρτηση αγκαλιά με τον γιο της μοιράστηκε με τους ακολούθους της στα social media η παρουσιάστρια Ευρυδίκη Βαλαβάνη το πρωί του Σαββάτου (13/9), συγκεντρώνοντας εκατοντάδες σχόλια.

“Όλος ο κόσμος μου στην αγκαλιά μου” έγραψε η παρουσιάστρια, δημοσιεύοντας μία φωτογραφία με την ίδια και τον γιο της με θέα τη θάλασσα.

Υπενθυμίζεται ότι η Ευρυδίκη Βαλαβάνη έφερε στον κόσμο πριν μερικούς μήνες τον καρπό του έρωτά της με τον Γρηγόρη Μόργκαν και έκτοτε μοιράζεται πολύ συχνά με τους διαδικτυακούς της φίλους στιγμές από το νέο κεφάλαιο στη ζωή της.

Η ανάρτηση της Ευρυδίκης Βαλαβάνη