Φαίη Σκορδά: Το σχόλιο του Θανάση Ευθυμιάδη που την έκανε να “κοκκινήσει”

Ένα κομπλιμέντο θέλησε να κάνει ο Θανάσης Ευθυμιάδης στην Φαίη Σκορδά, με αποτέλεσμα όμως να φέρει την παρουσιάστρια σε αμηχανία.

Καλεσμένος στην εκπομπή “Buongiorno” βρέθηκε το πρωί της Τρίτης (14/10) ο Θανάσης Ευθυμιάδης, όπου μίλησε για την επιλογή του να επιστρέψει στο θέατρο αλλά και για τον ασκητικό τρόπο ζωής που ακολουθεί.

Ωστόσο, λίγα λεπτά πριν το τέλος της συνέντευξης ο ηθοποιός θέλησε να κάνει ένα κομπλιμέντο στην Φαίη Σκορδά, με τρόπο που μάλλον έφερε την παρουσιάστρια σε αμηχανία.

Περιγράφοντας την καθημερινότητά του τα τελευταία χρόνια, επιλέγοντας τον λιτό βίο και την σύνδεση με την φύση είπε: «Ζούμε απλά και λιτά, πηγαίνω να μαζέψω ελιές και θα μου δώσουν τον τενεκέ μου με το λάδι μου. Το να μπορώ εγώ να προσφέρω εγώ στον κόσμο 2 ώρες γέλιου είναι μια σημαντική φροντίδα και μέρισμα σύμφωνα με αυτό που μου δόθηκε είναι πολύ σημαντικό για εμένα. Κυκλοφορώ με το ίδιο αμάξι εδώ και 20 χρόνια, εγώ που είχα αμάξια και οχήματα που κουβαλούσαν 20 άτομα, τα τελευταία 20 χρόνια έχω το ίδιο αυτοκινητάκι».

Παράλληλα, ανέφερε πως όλα αυτά τα χρόνια εξακολουθούσε να έχει προτάσεις για δουλειά: «Ποτέ δεν σταμάτησα να έχω προτάσεις για την τηλεόραση. Για εμένα παίζει ρόλο τι προσφέρει η δουλειά και τι συναισθήματα προκαλεί στον κόσμο, όχι απλά να είσαι σε μια δουλειά» κατέληξε ο ηθοποιός.

Στο τέλος της συζήτησης ο Θανάσης Ευθυμιάδης θέλησε να επισημάνει πόσο όμορφη είναι η Φαίη Σκορδά, ωστόσο η ατάκα του έφερε γέλια στο πλατό και έκανε την παρουσιάστρια να “κοκκινήσει”: «Πόσο όμορφη είσαι! Ωραίος και ο ασκητισμός, αλλά άμα βλέπεις τη γυναίκα έτσι, λες αξίζει να έρθεις στην Αθήνα για να βλέπεις…».