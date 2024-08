Φουρέιρα: Το απόλυτο “Bond girl” – Οι αλά Χάλι Μπέρι πόζες στη θάλασσα

Την εμβληματική σκηνή της Χάλι Μπέρι σε ταινία του Τζέιμς Μποντ αναβίωσε η Ελένη Φουρέιρα. Η σέξι ανάρτησή της στο Instagram.

Στιγμές ξεκούρασης και χαλάρωσης περνά η Ελένη Φουρέιρα, μετά από μια γεμάτη χρονιά και λίγο πριν την έναρξη της νέας σεζόν.

Η διάσημη pop star, που είναι ιδιαίτερα ενεργή στα social media, μοιράζεται συχνά στιγμιότυπα από την καθημερινή και επαγγελματική της ζωή στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Πριν από μερικές ώρες, η δημοφιλής τραγουδίστρια δημοσίευσε μια σειρά από φωτογραφίες, στις οποίες ποζάρει με ένα μαύρο μπικίνι, την ώρα που βγαίνει από τη θάλασσα.

Στην ίδια ανάρτηση, συμπεριέλαβε και ένα στιγμιότυπο της Χάλι Μπέρι, από την εμβληματική σκηνή της με πορτοκαλί μπικίνι σε ταινία του Τζέιμς Μποντ.

Η Χάλι Μπέρι είχε υποδυθεί την Jinx Johnson, μία από τις “Bond girls”, ενώ στη λίστα με τα Top Ten Hot Bond Girls όλων των εποχών, είναι πρώτη.

“Feeling like the next Bond girl…” (Αισθάνομαι σαν το επόμενο κορίτσι του Τζέιμς Μποντ) έγραψε η Ελένη Φουρέιρα στη λεζάντα της ανάρτησής της.

Η ανάρτηση της Ελένης Φουρέιρα στο Instagram