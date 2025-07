Γέννησε η Ευρυδίκη Βαλαβάνη – Το πρώτο βίντεο με το μωράκι της

Γονείς για πρώτη φορά έγιναν η Ευρυδίκη Βαλαβάνη και ο σύζυγός της, Γρηγόρης Μόργκαν. Το τρυφερό βίντεο με το νεογέννητο αγοράκι τους.

Μητέρα έγινε για πρώτη φορά η γνωστή δημοσιογράφος Ευρυδίκη Βαλαβάνη, η οποία έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο αγοράκι.

Σχεδόν ένα χρόνο μετά τον γάμο της με τον Γρηγόρη Μόργκαν, η αθλητικογράφος πλέει σε πελάγη ευτυχίας.

Η χαρμόσυνη είδηση έγινε γνωστή μέσα από ένα τρυφερό βίντεο που ανάρτησε η ίδια στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, στο οποίο φαίνεται το μικροσκοπικό χέρι του νεογέννητου παιδιού της, της Ευρυδίκης Βαλαβάνη, αλλά και του συζύγου της, να κρατά με τρυφερότητα το ένα το άλλο.

“This tiny hand changed everything. Welcome to our universe baby boy” (Αυτό το μικροσκοπικό χεράκι άλλαξε τα πάντα. Καλωσήρθες στο σύμπαν μας αγοράκι)”, έγραψε στη λεζάντα του βίντεο η που δημοσίευσε η Ευρυδίκη Βαλαβάνη.

Δείτε την τρυφερή ανάρτηση της Ευρυδίκης Βαλαβάνη: