Γιατί ο Τζακ Νίκολσον προτιμάει να διαβάζει βιβλία κάτω από δέντρα από το να παίζει ρόλους

Έχουν περάσει 13 χρόνια από τον τελευταίο ρόλο που ερμήνευσε ο Τζακ Νίκολσον. Φίλος του αποκαλύπτει γιατί απορρίπτει έκτοτε, τις προτάσεις που του γίνονται.

Η τελευταία δουλειά του Τζακ Νίκολσον ήταν στο How Do You Know, τη ρομαντική κομεντί στην οποία συνυπήρχε με τη Ρις Γουίδερσπουν και τους Πολ Ραντ και Όουεν Γουίλσον.

Από τότε έχουν περάσει 13 χρόνια.

Γιατί δεν τον έχουμε δει κάπου έκτοτε, παρ’ ότι δεν τον ακούσαμε ποτέ να λέει πως εγκαταλείπει την… ενεργό δράση;

Σίγουρα όχι γιατί δεν του έγιναν προτάσεις.

Τι συνέβη;

Ο επιστήθιος φίλος του Νίκολσον και παραγωγός δίσκων, Λου Άντλερ βρέθηκε στο podcast «WTF With Marc Maron». Ο οικοδεσπότης τον ρώτησε ‘τι κάνει ο Τζακ;’. Ο Άντλερ αποκάλυψε πως ο 86χρονος θρύλος δέχεται ακόμα προτάσεις για ρόλους.

«Ένας φίλος μου ήθελε να τον βάλει σε μια ταινία. Είχε μια συζήτηση μαζί του. Ο Τζακ του είπε πως δεν ενδιαφέρεται. Για την ακρίβεια, του είχε πει ‘ξέρεις τι έκανα σήμερα; Κάθισα κάτω από ένα δέντρο και διάβασα ένα βιβλίο’.

«Προτιμά να κάνει ό,τι θέλει πραγματικά να κάνει. Θέλει να είναι ήρεμος, να τρώει ό,τι θέλει και να ζει τη ζωή που θέλει».

Και στη ζωή που θέλει είναι να βλέπει όσους περισσότερους αγώνες μπορεί των Λέικερς, όπου έχει το καλύτερο εισιτήριο διαρκείας (εκατοστά από το παρκέ).

Σε άρθρο του Vanity Fair που δημοσιεύτηκε το Σεπτέμβριο του 2013, ο Νίκολσον είχε πει πως δεν θεωρεί τον εαυτό του συνταξιούχο. «Απλά έχω μικρότερη θέληση να εκτίθεμαι πια».

Είχε κάνει μια ειδική εμφάνιση στην 40η επέτειο του Saturday Night Live το 2015.

Δυο χρόνια μετά, ο αείμνηστος φίλος του, Πίτερ Φόντα είχε δηλώσει ότι «κατά βάση είναι συνταξιούχος. Δεν θέλω να μιλάω για εκείνον. Έχει κάνει πολλές δουλειές και τα έχει πάει πολύ καλά οικονομικά.

Μερικές φορές οι άνθρωποι έχουν έναν λόγο που δεν γνωρίζετε και κάνουν ό,τι κάνουν. Και δεν είναι η θέση μου να ρωτώ σχετικά.

Δεν τον ρωτώ ποτέ ‘τι κάνεις;’. Προτιμώ το ‘πώς είσαι;’».