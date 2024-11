Γιατί ψάχνουν όλοι αν ο Morgan Freeman ζει

Ο Morgan Freeman έκανε μία σπάνια δημόσια εμφάνιση και οι χρήστες του διαδικτύου έχασαν το μυαλό τους.

Το όνομα του Μόργκαν Φρίμαν (Morgan Freeman) βρέθηκε ξαφνικά τα τελευταία 24ωρα στην κορυφή των αναζητήσεων στο διαδίκτυο με τους χρήστες των social media να βάζουν στο νου τους το κακό και να φαντάζονται τα χειρότερα.

Ωστόσο, μία σπάνια δημόσια εμφάνιση που πραγματοποίησε την Κυριακή (24/11) ο 87χρονος βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός, απολαμβάνοντας ένα δείπνο σε ιταλικό εστιατόριο με αγαπημένα του πρόσωπα στο Λος Άντζελες “έσβησε” τις φωτιές που είχαν ανάψει, αλλά το κακό είχε ήδη γίνει.

Μία ερώτηση γραφόταν στα πληκτρολόγια και δεν ήταν άλλη από το αν ο Μόργκαν Φρίμαν ζει.

Θα πίστευε κανείς ότι η έξοδος του Φρίμαν και μάλιστα με casual look θα ήταν αρκετή απόδειξη για να βεβαιώσει το διαδίκτυο και τους χρήστες του ότι ο ηθοποιός ζει αρχικά και είναι καλά στην υγεία του.

Αυτό που παρατήρησαν όμως πολλοί και προκάλεσε νέο γύρο ανησυχιών ήταν το γάντι που φορούσε ο ηθοποιός στο ένα του χέρι.

Αφού πολλοί υπέθεσαν πως ο ηθοποιός έχασε το χέρι του ή είναι κάποιο πρόσθετο μέλος, η αλήθεια δεν ‘άργησε να λάμψει, καθώς όπως έγινε γνωστό ο Μόργκαν Φρίμαν φοράει το συγκεκριμένο γάντι συμπίεσης λόγω νευρικής βλάβης που υπέστη σε αυτοκινητιστικό ατύχημα το 2008.

“Είναι η ινομυαλγία“, είχε δηλώσει στο Esquire τον Ιούλιο του 2012. “Πάνω και κάτω από το χέρι. Εκεί είναι που γίνεται τόσο άσχημο. Αβάσταχτο”, είχε πει.

Τελικά ο Μόργκαν Φρίμαν ζει;

Στα 87α του χρόνια ο Μόργκαν Φρίμαν ζει και βασιλεύει και μάλιστα δεν έχει αποσυρθεί από την υποκριτική.

Το 2024 εμφανίστηκε σε δύο ταινίες, μεταξύ των οποίων οι “My Dead Friend Zoe” και “Gunner”, ενώ πρόκειται να συμμετάσχει και στην ταινία “Now You See Me 3” την επόμενη χρονιά. Πρόσφατα μοιράστηκε στον λογαριασμό του στο Instagram μία φωτογραφία έχοντας στο πλευρό του τον 97χρονο Κλιντ Ίστγουντ, ο οποίος τον έχει σκηνοθετήσει πολλές φορές στις ταινίες “Unforgiven” (1992), “Million Dollar Baby” (2004) και “Invictus” (2009).

Αυτή πάντως δεν είναι η πρώτη φορά που το X και οι χρήστες του κυκλοφόρησαν φήμες ότι ο Μόργκαν Φρίμαν πέθανε. Το 2012 ένας χρήστης του Twitter έγινε viral στην πλατφόρμα όταν έγραψε: RT@CNN: Morgan Freeman απεβίωσε στο σπίτι του στο Burbank<< wow θρυλικός ηθοποιός #RIPmorganfreeman.

Το CNN αναγκάστηκε τότε να αρνηθεί την ευθύνη για τη φήμη και το tweet αφαιρέθηκε.