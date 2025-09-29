Γιώργος Μαζωνάκης: Το πεταχτό φιλί με την Έλενα Παπαρίζου στο “The Voice”

Ένα πεταχτό φιλί στο στόμα έδωσε στον Γιώργο Μαζωνάκη η Έλενα Παπαρίζου, στο ξεκίνημα του δεύτερου επεισοδίου του “The Voice”.

Το δεύτερο επεισόδιο του νέου κύκλου του “The Voice” προβλήθηκε την Κυριακή (28/09), με τον Γιώργο Καπουτζίδη να καλωσορίζει τους τέσσερις coaches στη σκηνή του αγαπημένου τηλεοπτικού σόου.

Ο Πάνος Μουζουράκης, ο Χρήστος Μάστορας, η Έλενα Παπαρίζου και ο Γιώργος Μαζωνάκης έκαναν την εμφάνισή τους, φέρνοντας ο καθένας τη δική του μοναδική προσωπικότητα και δυναμική στην κριτική επιτροπή.

Η βραδιά ξεκίνησε με μία ξεκαρδιστική και συνάμα τρυφερή στιγμή, όταν η Έλενα Παπαρίζου, με τον γνωστό της ενθουσιασμό, έδωσε ένα πεταχτό φιλί στο στόμα στον Γιώργο Μαζωνάκη.

Ο τραγουδιστής την αποκάλεσε «τη θεότητα της μουσικής», λέγοντας: «Η μεγαλύτερη φωνή που έχουμε, η παρουσία που μαγνητίζει, η Έλενα Παπαρίζου!», προκαλώντας το γέλιο και το θερμό χειροκρότημα των παρευρισκομένων.

Δείτε το βίντεο

Τι τηλεθέαση έκανε

Το «The Voice of Greece», ο μεγαλύτερος μουσικός διαγωνισμός παγκοσμίως, επέστρεψε για 11η σεζόν στη συχνότητα του ΣΚΑΪ και για μία ακόμα φορά αποτέλεσε την αγαπημένη συνήθεια του τηλεοπτικού κοινού.

Και την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με τα στοιχεία της Nielsen, το «The Voice of Greece» τερμάτισε πρώτο στο σύνολο κοινού, στη ζώνη μετάδοσης του, με 22,2% και πρώτο στο δυναμικό κοινό 18-54 με 13,9%. 2.353.000 τηλεθεατές έγιναν μέλη της μεγάλης παρέας για τουλάχιστον 1’.