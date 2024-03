Guerdy Abraira: Δηλώνει ότι το ξυρισμένο look “ήρθε για να μείνει” μετά τη μάχη με τον καρκίνο

Η Guerdy Abraira ξύρισε τα μαλλιά της κατά τη μάχη της με τον καρκίνο του μαστού και υπόσχεται να κρατήσει το look

Το ξυρισμένο κεφάλι της πρωταγωνίστριας της σειράς “Real Housewives of Miami” Guerdy Abraira “ήρθε για να μείνει”, μετά από τη μεγάλη μάχη που έδωσε και κατάφερε να κερδίσει, αυτή με τον καρκίνο του μαστού.

Μιλώντας στο Page Six Style την Κυριακή κατά τη διάρκεια του πάρτι της DIRECTV για την προβολή των Όσκαρ με το Streaming with the Stars στο Spago Beverly Hills, αποκάλυψε πως πρόκειται να κρατήσει αυτό το στιλ στα μαλλιά της.

“Είναι επίσημο!”, είπε στη συνέχεια, προσθέτοντας ότι ο σύζυγός της, Ράσελ Αμπρέιρα, έχει “εμμονή” με το νέο της κούρεμα.

Κατά τη διάρκεια του φινάλε της 6ης σεζόν του “RHOM”, που προβλήθηκε στις 21 Φεβρουαρίου, η Guerdy ζήτησε από τον Russell να τη βοηθήσει να ξυρίσει τα μαλλιά της λόγω μιας σημαντικής παρενέργειας της χημειοθεραπείας.

“Δεν είχα κανέναν έλεγχο σε όλο αυτό το ταξίδι του καρκίνου και με τη χημειοθεραπεία, η απώλεια μαλλιών είναι μία από τις κύριες παρενέργειες“, εξομολογήθηκε στη συνέχεια.

“Αν αυτό είναι το μόνο πράγμα που μπορώ να ελέγξω, θα το κάνω, γιατί αυτά τα μαλλιά θα πέσουν με τους δικούς μου όρους” πρόσθεσε.

Όπως είπε στη συνέχεια, αισθάνεται πιο όμορφη – και ισχυρή – από ποτέ με ξυρισμένο κεφάλι.

“Είναι τόσο ενδυναμωτικό”, είπε πριν αστειευτεί: “Και ειλικρινά, έχω εξοικονομήσει πάνω από 50.000 δολάρια μόνο και μόνο επειδή δεν έχω τις περούκες και τα κύματα και το ένα και το άλλο”.

Αφού τόνισε για μια ακόμη φορά πως σκοπεύει να διατηρήσει το λουκ “100 τοις εκατό”, η Guerdy ανέφερε ότι τα λιγότερα μαλλιά είναι επίσης βολικότερα για την καυτή ζέστη και την υπερβολική υγρασία του Μαϊάμι.

“Έρχεται και το καλοκαίρι, παρεμπιπτόντως”, είπε χαριτολογώντας. “Οπότε ξέρετε, στο Μαϊάμι κάνει πολλή ζέστη”.