Η Αν Χάθαγουεϊ επιστρέφει στη μικρή οθόνη με R-rated ειδύλλιο

Κυκλοφόρησε το trailer του The Idea of You, στο οποίο η Αν Χάθαγουεϊ «εξηγεί» πως οι γυναίκες δεν παύουν να είναι ζωντανά και επιθυμητά πλάσματα, μετά τα 40.

Την τελευταία διετία η Aν Χάθαγουεϊ έχει κάνει δυναμικό comeback, μετά τις διακυμάνσεις της καριέρας της από το τέλος της δεκαετίας 2010.

Η μεγάλη επιστροφή άρχισε με το We Crashed στο Apple+, όπου τέλεσε και χρέη παραγωγού, συνέχισε με το Armageddon Time με τους κριτικούς να συνεχίζουν τα διθυραμβικά σχόλια, τα οποία απέσπασε η 41χρονη ηθοποιός και για τις ερμηνείες της στο Eileen και το She Came to Me. Και στα δυο υποδύθηκε συναισθηματικά ιδιαίτερες ψυχιάτρους.

Στο The Idea of You που κάνει πρεμιέρα στο Prime Video στις 2 Μαΐου ζει μια έντονη σχέση, με έναν πολύ νεότερο άνδρα, ο οποίος είναι και διάσημος pop star.

Η Χάθαγουεϊ ενσαρκώνει τη Σολίν, μια 40χρονη γυναίκα πρόσφατα διαζευγμένη που μεγαλώνει μόνη την κόρη της. Το βράδυ που συνοδεύει τη μικρή σε ένα φεστιβάλ μουσικής, γνωρίζει αναπάντεχα τον 24χρονο frontman «του πιο διάσημου boyband», Χέις Κάμπελ (τον υποδύεται ο 29χρονος Βρετανός Νίκολας Γκάλιτζιν).

Το σενάριο βασίζεται στο ομότιτλο βιβλίο που κυκλοφόρησε το 2017 και φήμες ήθελαν να αφορά τη ζωή του μεγαλύτερου pop star της εποχής, Χάρι Στάιλς την εποχή που ήταν μέλος των One Direction.

Η συγγραφέας Ρόμπιν Λι έχει εξηγήσει στη Vogue πως «το βιβλίο μου δεν αφορούσε ποτέ τον Χάρι Στάιλς. Είναι η ιστορία μιας γυναίκας που πλησιάζει τα 40 -το σημείο που οι κοινωνία παραδοσιακά διαγράφει τις γυναίκες ως επιθυμητά, ζωντανά και ολοκληρωμένα πλάσματα- και ανακτά τη σεξουαλικότητα της, όπως ανακαλύπτει ξανά τον εαυτό της.

Ομολογώ ωστόσο, πως την εποχή που έψαχνα πράγματα για το βιβλίο και έβλεπα μουσικά videos στο YouTube, έπεσα πάνω σε δουλειές των One Direction και ένα μέλος κέρδισε την προσοχή μου. Τον αναζήτησα στο Google και είδα πως είχε για συντρόφους μεγαλύτερες γυναίκες. Ήταν ο Χάρι Στάιλς που έγινε η αρχική μου μούσα. Όχι η πηγή της έμπνευσης μου».