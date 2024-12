Η Αριάνα Γκράντε γιορτάζει τα 10 χρόνια του “Santa Tell Me” με μια νέα, live ερμηνεία

Λίγες μέρες αφότου κατέκτησε την τρίτη θέση στη λίστα του Spotify με τα χριστουγεννιάτικα τραγούδια με τις περισσότερες μεταδόσεις, η Αριάνα Γκράντε μας χαρίζει μια νέα, ζωντανή ερμηνεία του “Santa Tell Me”

Φέτος τα Χριστούγεννα, η Αριάνα Γκράντε επέλεξε να χαρίσει μια νέα, ζωντανή ερμηνεία του “Santa Tell Me” στους θαυμαστές της.

Σε ανάρτησή της στο Instagram, η αγαπημένη τραγουδίστρια μοιράστηκε ένα απόσπασμα από μια νέα ζωντανή ερμηνεία του τραγουδιού του 2014, γιορτάζοντας με τον τρόπο αυτό την 10η επέτειο του τραγουδιού.

«Γιορτάζοντας τα δέκα χρόνια του “Santa Tell Me”! Σας ευχαριστώ πολύ για όλη την αγάπη που δείξατε σε αυτόν τον δίσκο την τελευταία δεκαετία. Εύχομαι σε όλους καλές γιορτές!»

Όπως αναφέρει το βίντεο, το τραγούδι ηχογραφήθηκε κατά τη διάρκεια της δημιουργίας του άλμπουμ “Eternal Sunshine” νωρίτερα φέτος.

Η εν λόγω κυκλοφορία έρχεται λίγες μόλις μέρες αφότου το Spotify ανακήρυξε το “Santa Tell Me” ως το χριστουγεννιάτικο τραγούδι με τις περισσότερες μεταδόσεις από τη δεκαετία του 2010, καθώς και το τρίτο χριστουγεννιάτικο τραγούδι με τις περισσότερες μεταδόσεις όλων των εποχών πίσω από το “Last Christmas” των Wham! και το “All I Want For Christmas Is You” της Μαράια Κάρεϊ.