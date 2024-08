Η Μπλέικ Λάιβλι έστειλε μήνυμα με το φόρεμα της… Μπρίτνεϊ Σπίαρς

Η Μπλέικ Λάιβλι είχε πρεμιέρα του It Ends With Us και εμφανίστηκε με φόρεμα που είχε επιλέξει και η Μπρίτνεϊ Σπίαρς. Τίποτα δεν έγινε τυχαία.

Το προηγούμενο δεκαήμερο η Μπλέικ Λάιβλι έκανε support στον σύζυγο της, Ράιαν Ρέινολντς στην πρεμιέρα και την προώθηση του Deadpool & Wolverine. Τώρα, μπαίνει εκείνη σε πρώτο πλάνο, για την πρεμιέρα δικής της δουλειάς με τίτλο It Ends With Us. Βασίζεται στο ομίτιτλο μυθιστόρημα της Κολίν Χούβερ και στην παιδική της ηλικία, όπως επικεντρώνει σε θέματα ενδοοικογενειακής κακοποίησης. Τα ‘αποκαλυπτήρια’ έγιναν στο AMC Lincoln Square της Νέας Υόρκης, όπου η πρωταγωνίστρια φόρεσε ένα φόρεμα που θύμισε σε όλους κάτι: την collection άνοιξη/καλοκαίρι του Vercace για το 2003 και την Μπρίτνεϊ Σπίαρς, αφού εκείνη ήταν η πρώτη celebrity που φόρεσε τη συγκεκριμένη δημιουργία. Κανείς στιλίστας δεν απολύθηκε, αφού τίποτα δεν έγινε τυχαία. Όπως είπε η 36χρονη ηθοποιός, ήταν ο τρόπος που επέλεξε για να αποτίσει φόρο τιμής στην Σπίαρς. «Ένιωσα να εμπνέομαι από εκείνη, για τόσους πολλούς λόγους. Σημαίνει τόσα πολά για εμένα. Είναι μια γυναίκα που εργάζεται τόσο σκληρά. Για τις millennials η Μπρίτνεϊ ήταν ο απόλυτος λόγος που όλα τα κορίτσια θέλαμε να λάμπουμε, να είμαστε ο εαυτός μας. Δεν μπορούσα να πιστέψω ότι κατάφερα να βρω το συγκεκριμένο φόρεμα, το οποίο κατ’ εμέ θα έπρεπε να είναι στο Met». Πίσω από την ανάγκη της Λάιβλι να τιμήσει την Σπίαρς είναι και το γεγονός ότι η πρώτη επεξεργάζεται αυτήν την περίοδο τη βιογραφική ταινία της δεύτερης. Τα δικαιώματα του The Woman In Me, της bestseller αυτοβιογραφίας της πριγκίπισσας της pop ανήκουν στην Universal Pictures.