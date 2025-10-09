Η Δανάη Παππά βάζει στη θέση τους όσους την έμπλεξαν στην υπόθεση Μπισμπίκη

Η Δανάη Παππά μιλά και βάζει τέλος στα σενάρια γύρω από την υπόθεση Βασίλη Μπισμπίκη.

Στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούριου “Super Κατερίνα” βρέθηκε, το πρωί της Πέμπτης (09/10), η ηθοποιός Δανάη Παππά, παραχωρώντας μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη.

Μεταξύ άλλων ρωτήθηκε για το περιστατικό με τον Βασίλη Μπισμπίκη καθώς τις τελευταίες μέρες Μέσα Ενημέρωσης και χρήστες του διαδικτύου έσπευσαν να “βομβαρδίσουν” την ηθοποιό με τηλεφωνήματα και μηνύματα για την αδικαιολόγητη σύνδεση της ίδιας με το περιστατικό, αφού πριν το τροχαίο στην Φιλοθέη, οι δύο ηθοποιοί εντοπίστηκαν να διασκεδάζουν μαζί σε κρητικό γλέντι.

Η ηθοποιός μίλησε με σαφήνεια και έδωσε τις δικές της απαντήσεις ξεκαθαρίζοντας πως δεν πρόκειται να ανεχτεί τις αβάσιμες φήμες που την έφεραν στο επίκεντρο θίγοντας τόσο την ίδια όσο και την γυναικεία αξιοπρέπεια.

“Δεν ξέρω τι ακριβώς να πω, από το πουθενά, δηλαδή βγήκα ένα βράδυ με τους φίλους μου, διασκέδασα, όπως κάνω πάντα. Την επόμενη ημέρα υπήρχαν άρθρα, τηλέφωνα. Έβλεπα το βίντεο και δεν μπορούσα καν να καταλάβω τι υπονοούν. Έβλεπα ένα βίντεο που διασκεδάζουν δυο άνθρωποι, μεγάλη παρέα. Με σόκαρε το πως μπορεί ένα μικρό απόσπασμα από ένα βίντεο, να παρερμηνευτεί. Δεν πέρασε ποτέ από το μυαλό μου μέχρι να μου πουν ότι υπονοούν κάτι ερωτικό, δεν πέρασε από το μυαλό μου ποτέ. Προφανώς δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο.

Είναι στενάχωρο το γεγονός ότι δεν είχα καμία σχέση με το τι συνέβη. Ήταν περίεργο. Με έπαιρναν τηλέφωνο να κάνω δηλώσεις, εγώ, μια γυναίκα, για ποιον λόγο να είμαι υπόλογη σε ένα θέμα που δεν έχω καμία σχέση; Ήρθε μια δημοσιογράφος και με ρώτησε “Πώς νιώθω που είμαι το πρόσωπο των ημερών”. Λέω δεν καταλαβαίνω τον λόγο, πραγματικά δεν καταλαβαίνω. Δεν ξέρω τι να πω. Γιατί να είμαι το πρόσωπο των ημερών σε κάτι, το οποίο δεν έχω καμία σχέση”, ανέφερε η Δανάη Παππά.

“Το θέμα δεν ήταν ότι βγήκαμε με μεγάλη παρέα και διασκεδάσαμε το προηγούμενο βράδυ, το θέμα ήταν κάτι άλλο. Γιατί εγώ να πρέπει να σχολιάσω κάτι;“, πρόσθεσε.

“Δεν υπάρχει λόγος να παρερμηνεύσεις κάτι σε έναν χορό, είναι έκφραση, διασκέδαση. Με έβαλε κι εμένα σε σκέψεις να σκεφτώ αν πρέπει να είμαι τελικά ο εαυτός μου. Αυτός είναι ο εαυτός μου. Δεν θα κινηθώ νομικά. Δεν υπάρχει λόγος να δώσω παραπάνω έκταση σε αυτό. Δεν θα σταματήσω να είμαι ο εαυτός μου. Δεν μπορώ να βάλω κάτι άλλο από πάνω μου. Δεν μπορώ να μιλάω με σοβαροφάνεια. Θα είμαι ο εαυτός μου”.