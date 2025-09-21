Η Καίτη Γαρμπή από παιδί μέχρι σήμερα με τη βοήθεια της ΑΙ

Η Καίτη Γαρμπή ανέβασε βίντεο στα social media με πλάνα -επεξεργασμένα με ΑΙ- από την παιδική της ηλικία μέχρι και σήμερα.

Η Καίτη Γαρμπή ανέβασε στα social media ένα βίντεο με πλάνα από την παιδική της ηλικία μέχρι και σήμερα.

Στο βίντεο, που δημιουργήθηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, η τραγουδίστρια απαθανατίζεται σε διάφορες στιγμές της καριέρας αλλά και της προσωπικής της ζωής.

«Φωτογραφίες που ζωντανεύουν και μια ολόκληρη ιστορία πίσω από κάθε κλικ…» έγραψε η Καίτη Γαρμπή στην ανάρτησή της.