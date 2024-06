Η Κέιτ Ουίνσλετ κάνει το απόλυτο diss στο φιλί της με τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο στον Τιτανικό

Η Κέιτ Ουίνσλετ απομυθοποιεί πλήρως την πλέον χαρακτηριστική σκηνή του Τιτανικού, σε ανάλυση που έκανε καρέ-καρέ του φιλιού της με τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο.

To Vanity Fair ζήτησε από την Κέιτ Ουίνσλετ να ξαναδεί χαρακτηριστικές σκηνές από τις πλέον επιτυχημένες κινηματογραφικές παραγωγές στις οποίες είχε πρωταγωνιστικό ρόλο και να θυμηθεί ιστορίες από τα γυρίσματα.

Το ταξίδι στο χρόνο άρχισε από τον Τιτανικό και την σκηνή που σου έρχεται πρώτη στο μυαλό, όταν ακούς το όνομα αυτής της ταινίας. Δεν εννοώ την πόρτα, αλλά την αγκαλιά-πτήση στην πλώρη.

Από το δευτερόλεπτο που η Rose εμφανίζεται στο κατάστρωμα, πίσω από τον Jack (Λεονάρντο Ντι Κάπριο) που ατενίζει τη θάλασσα, η Ουίνσλετ σχολιάζει «αυτό μπορεί να είναι πραγματικά cringe. Το μόνο που βλέπω είναι το πόσο δεν μπορούσα να αναπνεύσω με τον αναθεματισμένο κορσέ που φορούσα.

Ω, ήταν ένας εφιάλτης αυτό το γύρισμα, γιατί ο Λίο δεν μπορούσε να σταματήσει να γελάει και έπρεπε να ‘τραβήξουμε’ τη συγκεκριμένη σκηνή τέσσερις φορές. Ο Τζιν (Κάμερον) ήθελε ένα πολύ συγκεκριμένο φως και η δύση άλλαζε διαρκώς εκεί όπου ήμασταν.

Για αυτήν την σκηνή χρησιμοποιήθηκε ένα κομμάτι του πλοίου, όχι ολόκληρο το πλοίο που υπήρχε στο set. Για να φτάσουμε εκεί, έπρεπε να ανέβουμε μια σκάλα. Δεν μπορούσαν να μας προσεγγίσουν οι άνθρωποι που έκαναν τα μαλλιά και το make up.

Αυτό που δεν ξέρετε, γιατί ο Λίο δείχνει 100% φυσικός, έπρεπε να ξαπλώνει σε ξαπλώστρα με έναν τόνο makeup που τον έκανε να δείχνει μαυρισμένος από τον ήλιο.

Στο ντεκολτέ μου από τη μια είχα κρυμμένες τις βούρτσες και τα σφουγγαράκια του make up του και από την άλλη τα δικά μου. Μεταξύ των γυρισμάτων, έφτιαχνα το μακιγιάζ και των δυο μας.

Εν τω μεταξύ, χτυπούσα συνέχεια τα γόνατα μου στο τρίτο κάγκελο».

Προς την κορύφωση, την στιγμή του φιλιού «δεν μπορούσα να ανασάνω από την πίεση του κορσέ που ‘έστελνε’ το στήθος μου στο σαγόνι μου». Γελάει και παραδέχεται πως ήταν μια ρομαντική σκηνή. «Δεν προκαλεί εντύπωση πως όλα τα νέα κορίτσια θέλουν να τα φιλήσει ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο».

Στα του φιλιού «το κάναμε και το ξανακάναμε, ενώ φορούσα make up που με έκανε να δείχνω χλωμή. Μετά κάθε φιλί, κατέληγα να είμαι σαν να είχα φάει μια μπάρα σοκολάτας με καραμέλα, αφού το make up του Λίο ‘έβγαινε’ στο πρόσωπο μου. Στο δικό του πρόσωπο φαινόταν… να λείπει κάτι με το δικό μου ‘χλωμό’ μακιγιάζ να κολλάει επάνω στο μαυρισμένο (με make up) πρόσωπο του.

Ω θεέ μου, ήταν ένα χάλι.

Νιώθω όμως, υπερήφανη για αυτήν την ταινία που ακόμα την παρακολουθούν νέοι άνθρωποι».