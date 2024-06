Η Kim Cattrall χορεύει με την Άννα Βίσση σε σκηνικό που θυμίζει “Sex & the City”

Αέρας “Sex & the City” φύσηξε στα νότια προάστια της Αθήνας, όπου βρέθηκε η Kim Cattrall. Η συνάντηση με την Άννα Βίσση που έγινε viral.

Την Ελλάδα επισκέφθηκε η Κιμ Κατράλ (Kim Cattrall) και η διάσημη ηθοποιός έδωσε το παρών στα εγκαίνια πολυτελούς ξενοδοχείου που άνοιξε τις πόρτες του στα νότια προάστια.

Η “Σαμάνθα” από τη σειρά “Sex & the City” απόλαυσε τις ομορφιές της Ελλάδας και συναντήθηκε με διάσημους εκπροσώπους της ελληνικής showbiz, ανάμεσά τους και η Άννα Βίσση.

Όπως ήταν λογικό, αυτή η συνάντηση… γιγάντων δεν θα μπορούσε να είναι απλή υπόθεση, αφού οι δύο γυναίκες ένωσαν το εκρηκτικό ταπεραμέντο τους για ένα βίντεο που έγινε πολύ γρήγορα viral.

Στο βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου και αναδημοσίευσε η Άννα Βίσση στον λογαριασμό της στο Instagram, η τραγουδίστρια και η ηθοποιός χορεύουν δίπλα στην πισίνα και ποζάρουν στον φωτογραφικό φακό, με το σκηνικό να είναι βγαλμένο απευθείας από την επιτυχημένη σειρά.

“My favorite from ‘Sex and the City’, Samantha“, έγραψε η Άννα Βίσση στο βίντεο που μοιράστηκε, εκφράζοντας τον θαυμασμό της στο πρόσωπο της ηθοποιού.