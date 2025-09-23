Η Μόνικα Μπελούτσι σπάει τη σιωπή της για τον χωρισμό της με τον Τιμ Μπάρτον

Για τον χωρισμό της με τον σκηνοθέτη, Τιμ Μπάρτον, μίλησε -με τρυφερά λόγια- η Μόνικα Μπελούτσι.

Λίγες μέρες αφότου έγινε γνωστή η είδηση του χωρισμού της Μόνικα Μπελούτσι και του Τιμ Μπάρτον, η ηθοποιός μιλά για εκείνον με πολύ τρυφερά λόγια.

«Υπάρχουν μονοπάτια που, σε κάποιο σημείο, συναντιούνται σε ένα ταξίδι που συνεχίζεται για πάντα. Το μονοπάτι του Τιμ και το δικό μου, συναντήθηκαν για να ταξιδέψουμε μαζί, και έπειτα να χωρίσουμε ξανά. Αλλά όσο ζω, ο Τιμ θα έχει πάντα μια μοναδική θέση στην καρδιά μου» δήλωσε η ηθοποιός στη Vogue Italia.

Ο Αμερικανός σκηνοθέτης και η Ιταλίδα ηθοποιός ανακοίνωσαν τον χωρισμό τους πριν από λίγες μέρες με δήλωση στο AFP: «Με μεγάλο σεβασμό και αμοιβαία εκτίμηση, η Μόνικα Μπελούτσι και ο Τιμ Μπάρτον αποφάσισαν να χωρίσουν».

Το love story

Ο σκηνοθέτης και η ηθοποιός γνωρίστηκαν στο Φεστιβάλ Lumière στη Λυών τον Οκτώβριο του 2022, όπου η Μόνικα Μπελούτσι του απένειμε το ομώνυμο Βραβείο για το σύνολο της καριέρας του.

Έπειτα, έγινε γνωστό ότι ήταν ζευγάρι ενώ συνεργάστηκαν και στην ταινία “Σκαθαροζούμης Σκαθαροζούμης” η οποία έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Βενετίας το 2024 και η οποία σημείωσε μεγάλη επιτυχία στο βορειοαμερικανικό box office με έσοδα σχεδόν 300 εκατομμύρια δολάρια.