Χώρισαν Μόνικα Μπελούτσι και Τιμ Μπάρτον – Η κοινή ανακοίνωση

Μέσω κοινής ανακοίνωσής τους, ο Τιμ Μπάρτον και η Μόνικα Μπελούτσι γνωστοποίησαν τον χωρισμό τους

Ο Αμερικανός σκηνοθέτης Τιμ Μπάρτον και η Ιταλίδα ηθοποιός Μόνικα Μπελούτσι, έκαναν γνωστό τον χωρισμό τους με ανακοίνωση που έστειλαν στο AFP.

«Με μεγάλο σεβασμό και αμοιβαία αγάπη η Μόνικα Μπελούτσι και ο Τιμ Μπάρτον αποφάσισαν να χωρίσουν», ανέφεραν οι δύο διάσημοι καλλιτέχνες σε κοινή τους δήλωση.

Ο γνωστός σκηνοθέτης και η η ηθοποιός γνωρίστηκαν στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Lumière στη Λυών τον Οκτώβριο του 2022, όπου η ηθοποιός τού απένειμε το ομώνυμο βραβείο για τη συνολική προσφορά του.

Η σχέση τους οδήγησε σε μια καλλιτεχνική συνεργασία στην ταινία “Σκαθαροζούμης Σκαθαροζούμης”, η οποία έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας το 2024.

Σε αυτή την ταινία μεγάλου μήκους, μια συνέχεια της μακάβριας κωμωδίας του Τιμ Μπάρτον του 1988, η Μόνικα Μπελούτσι υποδύεται την Ντελόρες, ένα κακό πλάσμα που μοιάζει με τον Φράνκενσταϊν, αποφασισμένο να εκδικηθεί τον πρώην σύζυγό του, τον Σκαθαροζούμη, τον οποίο υποδύεται ο Μάικλ Κίτον.

Το “Beetlejuice Beetlejuice” σημείωσε μεγάλη επιτυχία στο βορειοαμερικανικό box office με έσοδα σχεδόν 300 εκατομμύρια δολάρια.