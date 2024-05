Η North West έπαιξε σε μιούζικαλ και θύμισε σε όλους ότι ο νεποτισμός καλά κρατεί

Το ντεμπούτο της North West στο μιούζικαλ ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων και άνοιξε μία δημόσια συζήτηση για τα nepo babies αυτού του κόσμου.

Η Νορθ Γουέστ (North West) είναι ένα από τα πιο γνωστά nepo babies. Αυτό κανείς δεν μπορεί να το αμφισβητήσει. Και αν προσπαθήσει, ας σκεφτεί για λίγο ποιοι είναι οι γονείς.

Η μεγαλύτερη κόρη της Κιμ Καρντάσιαν και του Κάνιε Γουέστ αφού έχει χαρίσει τη φωνή της σε έναν από τους χαρακτήρες στην ταινία “PAW Patrol»: The Mighty Movie” και έχει ανέβει στη σκηνή μαζί με τον μπαμπά της, έκανε το ντεμπούτο της και στο θεατρικό σανίδι.

Η North West έκανε το ντεμπούτο της ως ηθοποιός στο ρόλο του νεαρού Σίμπα κατά τη διάρκεια της συναυλίας για την 30ή επέτειο του Βασιλιά των Λιονταριών την Παρασκευή – αλλά τα διαδικτυακά trolls έχουν από τότε ξεσπάσει εναντίον του πλεονεκτήματος της 10χρονης ως νεόπαιδο.

Συγκεκριμένα, η Νορθ Γουέστ συμμετείχε στο live concert “The Lion King at the Hollywood Bowl” που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 24 και το Σάββατο 25 Μαΐου στο Λος Άντζελες για την 30η επέτειο του “Βασιλιά των Λιονταριών” και ερμήνευσε το “I Just Can’t Wait to be King” – ένα πρωτότυπο τραγούδι από το κλασικό animation του 1994.

Το κοινό που βρισκόταν στον κατάμεστο χώρο χάρισε ένα standing ovation στη Νορθ, ενώ ο ηθοποιός Τζέισον Γουίβερ, ο οποίος ήταν και η “πρώτη φωνή” του νεαρού Σίμπα στην ταινία κινουμένων σχεδίων, σε ανάρτησή του στο Instagram έγραψε πως είναι “τιμή” να μοιράζεται την ίδια σκηνή με τη νεαρή εκκολαπτόμενη σούπερ σταρ.

Οι χρήστες όμως του X (Twitter) είχαν αντίθετη γνώμη. Ιδίως όταν άρχισαν να κυκλοφορούν πλάνα από την εμφάνισή της.

“Η χειρότερη περίπτωση νεποτισμού που έχω δει“, “Το συνώνυμο του νεποτισμού είναι η λέξη KARDASHIANS“, “Ο νεποτισμός είναι τόσο τρελός“, “Το ταλαντούχο παιδί κάποιου άλλου, που πιθανώς έχει σπουδάσει μουσική και χορό, δεν πήρε τον ρόλο επειδή η οικογένειά του/της δεν είναι αρκετά διάσημη“, “Φαίνεται υπέροχη και φαίνεται ότι διασκεδάζει πολύ, αλλά σίγουρα δεν θα παρακάμψω το γεγονός ότι όλοι ξέρουμε ότι δεν θα ήταν εκεί αν δεν ήταν οι γονείς της. Αυτός είναι ο ταξισμός στα καλύτερά του!“, ήταν μόνο μερικά από τα σχόλια που κατέκλυσαν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Φυσικά στο στόχαστρο της κριτικής βρέθηκε και η διάσημη influencer και επιχειρηματίας, καθώς πολλοί ήταν εκείνοι που υποστήριξαν ότι χωρίς τα λεφτά και τις γνωριμίες της η κόρη της πιθανόν να μην βρισκόταν εκεί.

Όπως αναφέρει η Daily Mail δεν είναι γνωστό εάν η Νορθ Γουέστ πέρασε από κάποια τυπική διαδικασία οντισιόν, με την ανακοίνωση ότι θα βρίσκεται στο καστ του συναυλιακού αυτού γεγονότος να γίνεται στις αρχές αυτού του μήνα.