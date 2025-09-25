Η Ριάνα γέννησε το τρίτο παιδί της – Το όνομα που έδωσε

Στιγμές ευτυχίας ζει η Ριάνα κι ο σύντροφός της, A$AP Rocky, αφού ήρθε στον κόσμο το τρίτο τους παιδί.

Σε πελάγη ευτυχίας πλέει η Ριάνα, η οποία έφερε στον κόσμο το τρίτο παιδί της.

Η διάσημη τραγουδίστρια και επιχειρηματίας ανακοίνωσε μέσω Instagram τη γέννηση της πρώτης της κόρης με τον A$AP Rocky, αποκαλύπτοντας μάλιστα και το όνομά της.

Στην πρώτη φωτογραφία που δημοσίευσε, φαίνεται να κρατά τη νεογέννητη κόρη της στην αγκαλιά της, τυλιγμένη σε μια ροζ κουβέρτα, χαρίζοντας στους θαυμαστές της μία από τις πιο προσωπικές στιγμές της.

Επίσης, αποκάλυψε το όνομα της κόρης της, που ονομάζεται «Rocki Irish Mayers».