Η Scarlett Johansson θα παίξει μια διάσημη “κακιά” στη νέα live action μεταφορά της Disney

Η Scarlett Johansson βρίσκεται σε συζητήσεις για να υποδεθεί την κακιά μητριά στην νέα live-action ταινία της Disney.

Η Disney συνεχίζει την παραγωγή της live-action εκδοχής της ταινίας “Μαλλιά κουβάρια” (Tangled) και έχει ήδη ξεκινήσει να αναζητά την ιδανική ηθοποιό για τον ρόλο της Mother Gothel.

Σύμφωνα με διεθνή δημοσιεύματα, η Scarlett Johansson βρίσκεται σε συζητήσεις για να αναλάβει τον ρόλο της διαβόητης κακιάς (Mother Gothel) που κρατά τη Ραπουνζέλ κλεισμένη στον πύργο της.

Το project είχε ανασταλεί τον περασμένο Απρίλιο εξαιτίας της επιφυλακτικότητας της Disney μετά την απογοητευτική απόδοση της ταινίας Snow White στο box office. Ωστόσο, φαίνεται πως η παραγωγή προχωρά, με τον Michael Gracey (The Greatest Showman) να αναλαμβάνει τη σκηνοθεσία και τη Jennifer Kaytin Robinson να γράφει το σενάριο.

Η animated εκδοχή της ταινίας από το 2010 είχε σημειώσει έσοδα σχεδόν 600 εκατομμυρίων δολαρίων, καθιστώντας την μία από τις πιο επιτυχημένες ταινίες της Disney εκείνη την περίοδο.

Η νέα παραγωγή αποτελεί μέρος της στρατηγικής του στούντιο να μεταφέρει σε live-action τις πιο πρόσφατες επιτυχίες του, όπως τα Aladdin, Beauty and the Beast και The Little Mermaid.

Αν τελικά η Scarlett Johansson συμφωνήσει να συμμετάσχει, θα είναι η πρώτη της συνεργασία με τη Disney μετά το Black Widow, σε έναν ρόλο που θα την τοποθετήσει στη “σκοτεινή” πλευρά των παραμυθιών.