Η συγκινητική ανάρτηση της Σάλμα Χάγιεκ για τον Μάθιου Πέρι – “Σε σκέφτομαι σήμερα”

Η Σάλμα Χάγιεκ θέλησε να τιμήσει τη μνήμη του Μάθιου Πέρι, με αφορμή τα γενέθλιά του στις 19 Αυγούστου, σχεδόν δύο χρόνια μετά τον τραγικό θάνατό του. Η συγκινητική ανάρτηση της ηθοποιού.

Χθες, 19 Αυγούστου, θα γιόρταζε τα γενέθλιά του ο Μάθιου Πέρι, με τη Σάλμα Χάγιεκ να θυμάται τον φίλο και συνάδελφό της που άφησε την τελευταία του πνοή από υπερβολική δόση κεταμίνης τον Οκτώβριο του 2023, σε ηλικία μόλις 54 ετών.

Σχεδόν δύο χρόνια μετά τον θάνατό του, η Σάλμα Χάγιεκ θέλησε να τιμήσει τη μνήμη του με αφορμή την 56η επέτειο από τη γέννησή του. Η ηθοποιός δημοσίευσε μια φωτογραφία και ένα απόσπασμα από την κινηματογραφική τους συνεργασία στην ταινία «Fools Rush In», συνοδευόμενο από την λεζάντα: «Σε σκέφτομαι σήμερα, Μάθιου».

Οι δυο τους είχαν συνεργαστεί στενά στην ταινία και έκτοτε διατηρούσαν μια ιδιαίτερα καλή φιλία.

Η ανάρτηση της Σάλμα Χάγιεκ: