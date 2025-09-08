Ιωάννα Τριανταφυλλίδου: Το πρώτο μήνυμά της μετά τη γέννηση του γιου της

Η ανάρτηση της ηθοποιού, το “ευχαριστώ” της για τα μηνύματα που δέχθηκε μετά τη γέννησή του γιου της και η ευχή για μία καθημερινότητα γεμάτη αγάπη.

Ένα μεγάλο “ευχαριστώ” για τις ευχές που δέχθηκε μετά τη γέννησή του γιου της θέλησε να πει μέσα από τα social media η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου. Η ηθοποιός και ο Κίμων Κουρής υποδέχτηκαν το πρώτο τους παιδί το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου.

Μέσα από μια ανάρτηση με τη μορφή story στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η ηθοποιός χαρακτήρισε «συγκινητικούς» όσους της ευχήθηκαν και παράλληλα, εξέφρασε την ευχή η καθημερινότητα κάθε ανθρώπου να ήταν πλημμυρισμένη από αγάπη.

«Σας ευχαριστώ τόσο πολύ για τα μηνύματά σας. Είστε πραγματικά συγκινητικοί. Ανταποδίδω σε όλους τις ευχές σας. Μακάρι κάθε μέρα να ήταν πλημμυρισμένη με τόση αγάπη και να ανταλλάσσαμε μόνο τόσο γλυκά λόγια μεταξύ μας. Δεν χρειάζεται να υπάρχει πάντα μια ιδιαίτερη αφορμή. Μπορεί να είναι απλώς ένας τρόπος ζωής», έγραψε χαρακτηριστικά η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου.