James McAvoy: Δέχθηκε επίθεση από άγνωστο σε μπαρ

Επίθεση από έναν άγνωστο άνδρα δέχθηκε ο James McAvoy, ενώ βρισκόταν σε μπαρ στο Τορόντο, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Κινηματογράφου.

Ο 46χρονος ηθοποιός, γνωστός από το “X-Men: First Class” και το “Split“, δέχτηκε γροθιά από έναν άγνωστο ενώ διασκέδαζε την πρεμιέρα της πρώτης του σκηνοθετικής δουλειάς, “California Schemin”.

Το επεισόδιο σημειώθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα της Δευτέρας (08/09) στο μπαρ Charlotte’s Room, και σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ένας θαμώνας που ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ επιτέθηκε απρόκλητα στον McAvoy χτυπώντας τον από πίσω.

Ο ηθοποιός προσπάθησε να κρατήσει χαμηλούς τόνους, ενώ το προσωπικό και θαμώνες του καταστήματος απομάκρυναν τον άνδρα, ο οποίος είχε ήδη δεχτεί σύσταση να αποχωρήσει. Ευτυχώς, ο McAvoy δεν τραυματίστηκε και μάλιστα αντιμετώπισε το περιστατικό με χιούμορ, συνεχίζοντας τη βραδιά του μαζί με φίλους και συνεργάτες.